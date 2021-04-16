Вольман на «Нейве» развала банков

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Свердловской области , Центробанк отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва». Наблюдатели давно предрекали финансовой организации такую судьбу, называя ее «реинкарнацией» разваленного банка «Северная казна», поскольку акционером обеих был скандальный Владимир Вольман.

Но если в случае с последним ему удалось избежать последствий краха, и даже, по слухам, получить «золотой парашют», то сейчас, как ранее уже предрекал The Moscow Post , он может попасть под прицел силовиков.

Как говорится в сообщении ЦБ , кредитная организация, помимо прочего, неоднократно нарушала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Банком «Нейва» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, отметил регулятор. Центробанк также аннулировал лицензию «Нейвы» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

При этом для некоторых участников рынка отзыв лицензии у «Нейвы» стал весьма ожидаемым событием — достаточно взглянуть на финансовые показатели учреждения. Так, согласно данным портала «Банки.ру» , только с начала этого года активы учреждения «просели» на 1,9 млрд рублей, а чистая прибыль и вовсе стала отрицательной.

Существенно сократились и без того небольшие средства предприятий и организаций, аж на 39% до 3,5 млрд рублей. Бизнес, как известно, всегда с особой внимательностью относится к происходящему на банковском рынке, и в данном случае, как мы видим, не прогадал.

По данным сервиса «Анализ банков» , только за январь 2021 года источники собственных средств уменьшились на 14.0%. Такое резкое падение собственных средств за месяц крайне негативно для финансовой устойчивости банка. Ну, собственно, она и пошатнулась.

А ведь «звоночки» были давно. Еще в начале 2020 года «Нейва» выставила на продажу здание головного офиса в Екатеринбурге за 413 млн рублей. Как сообщал «Коммерсант» , тогда в банке это объясняли проведенным аудитом, результаты которого не удовлетворили ЦБ и пришлось делать переоценку, в результате которой сгенерировался убыток. Здание необходимо было реализовать, чтобы покрыть «минуса». А ведь этот «дворец» в 2010 году строился специально для нужд банка с настоящим размахом: здание с колоннами возводили в стиле классицизма, оно имеет площадь 4500 квадратных метров, наземную парковку на 50 автомест, и подземный паркинг на 15 мест.

К слову, в учреждении, похоже, вообще любили кичиться достатком, которого, как мы видим, на деле могло вовсе и не быть. Под новый 2018 год про банк узнали на федеральном уровне после того как сотрудники организации прислали на конкурс на самую креативную офисную елку в редакцию Е1 , скромную елочку, стоимостью… 168 млн рублей! Пачки иностранной валюты были очень мило украшены праздничным «дождиком».

Еще больше журналисты Е1 удивились после разговора с сотрудницей банка Анной, заявившей, что деньги настоящие, а начальство само стало инициатором такого креатива. Поразительно и то, что, по ее словам, «елочку» нарядили во внутреннем кабинете — то есть миллионы долларов и евро просто стояли на обычном офисном столе. Быть может, распоряжайся руководство деньгами более грамотно, и с банком проблем не было бы? А то сейчас кажется, будто там не очень понимают, что в принципе делать с деньгами.

На логичный вопрос — а чьи это вообще деньги — сотрудница Анна подтвердила, что банка, который активно занимается обменом валюты.

«Нейва» действительно имела славу чуть ли не главного екатеринбургского обменника — организация ставила именно на это направление. А, как мы помним, в том числе из-за сомнительных операций с валютой, лицензии и лишилась. Невольно задаешься вопросом: а что, если такие «елочки» регулярно отправляли расти где-то в другом месте?

В свое время «Нейву» даже подозревали в том, что она создает искусственный ажиотаж вокруг валютных операций. В марте прошлого года зампред правления организации Игорь Кошмин заявил «Коммерсанту» , что на фоне ослабления рубля количество операций по продаже валюты со стороны населения региона выросло в пять раз. Тем временем, по информации ТАСС , российские банки в то время не наблюдали какого-либо повышенного спроса на валюту среди населения. В результате недоброжелатели тогда посчитали, что «Нейва» просто-напросто пыталась сделать хорошую мину при плохой игре и привлечь в свой банк больше клиентов. Об этом ранее подробно рассказывал The Moscow Post .

При этом привлеченные банком клиенты, судя по всему, были не очень-то в восторге от предоставляемых банком услуг. На различных сайтах-отзовиках в последние месяцы наблюдался целый шквал негативных отзывов от граждан. В частности, на портале «Банки.ру» , они жаловались, что учреждение в одностороннем порядке отказал в выплате кешбека, мотивируя изменением правил задним числом, «дурит» с смс-оповещениями, блокируют счета и даже не могут просто доставить карту по Москве. В ответ клиенты еще в начале апреля получали отписки — мол, сбои, скоро все починим, разберемся. Разобрались.

Наследник раздербаненной «казны»

Для многих будущее «Нейвы» было предсказуемо еще и потому, что один из его соучредителей, Владимир Вольман, по данным портала Бюрократы.Ру ранее являлся акционером лопнувшего банка «Северная казна», а также входил в его совет директоров. Кроме того, он числился учредителем ООО «Торговый дом «Северная казна», следует из «Руспрофайла» .

Собственники банка «Нейва»

С последним было связано множество скандальных историй. «Северную казну» лишили лицензии еще в 2011 году, его имущество в итоге отошло «Альфа-Банку». При этом уходила «Казна» с рынка не без скандала — обанкротилась она еще раньше, в 2008 году. Но банк пытались реанимировать — его отдали на санацию «Альфа-Банку». Санация сопровождалась конфликтами с Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом с одной стороны, и менеджментом финансового учреждения с другой.

Якобы последние требовали выплатить им выходные пособия в сумме 18 млн рублей, а совладельцы — выкупа своих акций по завышенной цене. «Альфа-Банк» на последнее идти отказался. Впрочем, «золотые парашюты» менеджерам разваленного банка всё же достались. Как утверждали авторы телеграмм-канала «Труба над Неглинной» , якобы менеджеры банка навыписывали перед крахом себе бонусов под 70 млн рублей.

В период развала «Северной казны» топ-менеджмент списывал все неудачи на финансовый кризис. Но вот загвоздка: он только начался, а учреждение «схлопнулось» одним из первых. «Спасибо» компетентному менеджменту и господину Вольману в частности?

Некрасивая вышла история и со страховой группой «Северная казна», которая входила с банком в состав единой финансовой группы. Уже после того, как банк развалился и страховщики отправились в свободное плавание, выяснилось, что экс-директор страховой группы Александр Меренков обвиняется в фальсификации финансовых документов и покушении на мошенничество с имуществом организации на 95 млн рублей незадолго до отзыва лицензии в 2015 году. В конечном счете в марте 2017 года Меренков он был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей, сообщал «Знак» .

А господин Вольман тогда оказался будто бы не у дел. Сам он при этом продолжил активно заниматься не только банковским делом. Согласно «Руспрофайлу» , он числится учредителем 14 организаций, многие из которых живут в том числе за счет господрядов. Например, у ООО «Авто-комплект» их набралось на 9,6 млн рублей, у ООО «Автоагрегат» — на 10,5 млн рублей, у ООО «Поат-1» — на 2 млн. И никого не смущает репутация бизнесмена, стоящего за этими компаниями?

Вероятно, на якобы имеющиеся отступные с «Северной казны» Вольман и создал в том числе с бывшими топ-менеджерами последней «Нейву». Таким образом, они могли пытаться «реинкарнировать» павшую банковскую организацию. Впрочем, как говорится, от судьбы не убежишь. Настигнет она, похоже, и Вольмана.

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