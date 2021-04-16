Автомобиль убийц Беззубова найден сожженным в Межапарке

Автомобиль «BMW X5», на котором передвигались убийцы футбольного агента Романа Беззубова, был найден сожженным вчера в Межапарке, подтвердил начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Как сообщили в ГПСС в 1.28 поступил сигнал о том, что на ул. Эзермалас горит машина. Общая площадь горения составила семь кв.метров, пострадавших нет. Спасатели потушили пожар и сообщили о происшествии в полицию.

Рукс отметил, что сейчас проходит осмотр места событий, работают эксперты, более точные сведения могут быть доступны позже.

Полиция допускает, что преступники все еще находятся в Латвии, поэтому работают не только следователи, но и партнеры по сотрудничеству Госполиции. «Мониторим все возможные направления», — добавил Рукс.

На момент совершения преступления у автомобиля были номерные знаки Российской Федерации, но это явно не свидетельствовало о принадлежности к конкретной стране. Практика показывает, что преступники в своей деятельности используют поддельные номерные знаки.

Начальник Госполиции и сегодня не прокомментировал конкретные версии данного преступления, в том числе, могут ли они иметь связи с событиями вокруг конкретных футбольных клубов Латвии.

«Полиция проверяет все возможные версии и одна из основных версий состоит в том, что, возможно, преступление организовано в связи с профессиональной деятельностью потерпевшего. Это не единственная и основная версия. Ничего подробно не можем комментировать», – указал Рукс.

Начальник Государственной полиции также подтвердил, что для розыска убийц полиция использует все доступные технические средства, в том числе дроны.

Как уже писал Rus.lsm.lv, 14 апреля в Госполицию поступила информация о совершении тяжкого преступления в Риге на ул. Дзелзавас: в человека выстрелили из огнестрельного оружия, он скончался на месте. Позднее стало известно, что погиб футбольный агент, 41-летний Роман Беззубов, а стрелявших было двое.

«Структуры МВД по всей Латвии работают в усиленном режиме, разрабатывают разные версии. Наши службы просят отозваться свидетелей… Надеюсь, мы быстро раскроем это преступление», — указал 14 апреля Министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Министр подтвердил: есть запись с камер видеонаблюдения на Доме мебели.

«Есть запись, полиция работает. Убийцы перемещались на черном BMW X5 с тонированными задними окнами. Были российские номера. Конечно, номера могут меняться. МВД работает в усиленном режиме, будем ждать результатов», — отметил он.