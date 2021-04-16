За месяц работы Центр противодействия дезинформации СНБО не смог разоблачить ни одного фейка

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не смог огласить результаты деятельности Центра противодействия дезинформации с момента его создания, сославшись на незавершенность разработки положения о Центре и отсутствие форм аналитической отчетности о работе.

Об этом говорится в ответе СНБО на информационный запрос Українських Новин.

«В соответствии с указом Президента Украины от 19 марта 2021 года №106 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года «О создании Центра противодействия дезинформации» создан Центр противодействия дезинформации как рабочий орган СНБО Украины. Указом Президента Украины от 2 апреля 2021 года №137 руководителем этого Центра назначена Лысенко Полина Александровна.

Сейчас идет процедура разработки и согласования положения о Центре противодействия дезинформации, после утверждения которого будут наработанные формы и содержание аналитических отчетов Центра», — сказано в ответе.