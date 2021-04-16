АРМА: нулевая эффективность

Как обкрадывает государство руководство Нацагентства по (не)возвращению активов.

Недавно в издании ZN.UA уже описывали, как к руководству Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), пришли довольно специфические управленцы с не менее специфической кадровой политикой. На этот раз проанализируем результаты деятельности АРМА согласно ключевым задачам, стоящим перед ними.

Нынешний фактический руководитель Владимир Павленко работает в центральном аппарате Нацагентства с октября 2019 года, а с января 2020-го назначен заместителем тогдашнего главы АРМА. При этом сам Павленко уже в 2021 году в многочисленных интервью каждый раз начинал кивать на преступных предшественников, что как минимум странно. Потому что Павленко играл не последнюю роль при принятии ключевых решений в Нацагентстве еще с 2019-го.

Поэтому возьмем за точку отсчета 2018 год и проанализируем эффективность АРМА «с Павленко» (2019–2020) и «без Павленко» (2018).

Начнем со сравнения информации об управлении арестованными активами. Приведенный слайд (см. рис. 1) — из отчета по итогам 2018 года.

Доходы от управления активами составили 64,5 млн грн, а поступления в госбюджет от управления — более 9 млн. Был даже определен коэффициент полезного действия, где на одну гривню, потраченную на зарплату работникам подразделения управления активами АРМА, приходилось 1,45 грн поступлений в государственный бюджет.

Теперь оценим информацию по итогам 2020 года, когда руководила команда Владимира Павленко — Виталия Сигидина (см. рис. 2).

Эти два начальника не придумали ничего лучшего, чем умножить на ноль достижения АРМА в 2018-м. Или, может, просто график перепутали? Если проанализировать данные о достижениях АРМА по наполнению бюджета доходами от управления арестованными активами, становится понятно, что в Нацагентстве до Павленко доходы были в несколько раз больше.

Теперь посмотрим на слайд из вышеупомянутого отчета с показателями эффективности управления в «допавленковский» период (см. рис. 3).

В 2018 году в управление были переданы активы стоимостью немногим более 2,5 млрд грн, в 2020-м — почти 1,8 млрд (см. рис. 4).

Отмечу, что в 2018 году 9 млн грн доходов в госбюджет были получены от управления 646 разнообразными объектами. За время руководства «эффективного» менеджмента Павленко с 5581 актива получено всего 3 млн грн.

Таким образом, АРМА до Павленко, управляя активами, общее количество которых было почти в десять раз меньше, приносило втрое большие доходы в госбюджет.

Впрочем, 2 апреля 2021 года министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в соцсети Facebook разместил пост о «годе эффективной работы АРМА». Трудно обойти вниманием столь неуклюжую попытку «отмазать» неэффективный менеджмент Нацагентства. Теперь по очереди о пяти пунктах (см. рис. 5).

Пункт 1. Чистая манипуляция, ведь количество обработанных запросов и стоимость разысканных активов — выдуманные цифры, которые у АРМА используют исключительно для замыливания глаз. Согласно закону ежегодно проводится независимая внешняя оценка деятельности Нацагентства, результаты которой и должны быть отображены в отчете. Кстати, уже второй раз подряд победитель открытых торгов — аудиторская фирма «Де Визу», стоимость услуг которой самая низкая. В последнем случае для этого, правда, пришлось выкинуть с конкурса по формальным замечаниям самое низкое ценовое предложение от «Крестон Джи Си Джи Аудит» (см. рис. 6).

Результаты аудита оформлены в виде секретного Отчета по результатам операционного аудита (управленческого аудита) деятельности АРМА. Этот отчет изготовлен в двух (!) экземплярах: первый — для Кабмина, второй — для Нацагентства. Отчет называю секретным, поскольку наш запрос о предоставлении его копии в порядке доступа к публичной информации был проигнорирован. Причем как АРМА, так и Кабмином. Это только усилило мой интерес к данному документу, поэтому удалось найти копию этого отчета через свои источники (см. рис. 7).

Согласно заключению аудиторов, на странице 10 этого отчета (дословно): «Вместе с тем наряду с требованием закона об указании учетной стоимости разысканного имущества Национального агентства отсутствуют действенные механизмы получения информации о такой стоимости на стадии розыска имущества в уголовном производстве. Поскольку нормативные акты, регулирующие деятельность Национального агентства, не определяют порядок и процедуру проведения Национальным агентством оценки имущества на стадии розыска, соответствующее требование закона по указанию учетной стоимости разысканного имущества не может быть выполнено. Следовательно, существующая информация не может в полном объеме отображать состояние по разысканным и арестованным активам».

Пункт 2. За весь год объявлено всего 200 конкурсов, и агентство «с Павленко» такими результатами гордится? Очередная наглая манипуляция, потому что 200 конкурсов — это общее число, включающее конкурсы на поиск управляющего, конкурсы на приобретение материалов для ресурсного обеспечения наподобие бумаги, ручек и даже чайников с водонагревателями.

А вот как выглядела ситуация в 2018 году, когда АРМА работала «без Павленко»: 100 конкурсов в неделю, и это только в сфере поиска управляющих для арестованных активов. Возможно, желающих принять участие в конкурсе и было 0,7 участника в 2020 году, потому что именно так указывает в интервью нынешний руководитель АРМА Виталий Сигидин. Но это не повод опускать руки и саботировать конкурсы. Тем более, если согласно информации из Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, в АРМУ передан 5581 разнообразный объект! Когда «команда черепах» во главе с Павленко доберется до этих конкурсов, желающих будет еще меньше, потому что активы или уже сгниют, или обесценятся. Как свидетельствуют последние события, Павленко быстро может возвращать только арестованные активы, а не сохранять их.

При этом результаты проведенных во времена Павленко конкурсов намного скромнее — 17 заключенных договоров на управление арестованным имуществом. То есть 1,4 договора в месяц.

Пункт 3. Действительно, самое простое для АРМА — управлять деньгами. Механизм следующий: Нацагентство заключает договор с государственным банком об открытии депозитных и текущих счетов. Органы правопорядка отдают средства банку в тех городах, где открыты текущие счета. Все вроде бы просто, но даже здесь «эффективные» менеджеры Павленко—Сигидин смогли найти компостную яму, в которую можно упасть.

Анализируем договор №16012020 от 16 января 2020 года на получение банковских услуг, а именно — открытие и обслуживание текущих и депозитных счетов (см. рис. 8).

Согласно спецификации этого договора, в 2020 году открыто всего 7 счетов для внесения денежных средств (один счет у центрального аппарата в Киеве и по одному счету в городах расположения территориальных управлений АРМА). Хотя надо было открыть 26 счетов в соответствии с административно-территориальным устройством Украины.

А при действующем механизме у следователя из Николаевской области нет возможности вносить деньги на счет банка в Николаеве, ведь там его не открыли. Ему надо за собственные средства и на свой страх и риск ехать в Одессу, потому что это ближайший город, где можно внести на счет деньги. Несложно предположить, что каждый следователь в областях с неоткрытыми счетами для внесения наличности будет избегать передачи арестованных денежных средств в управление АРМА, а скорее, по старому доброму обычаю, будет хранить их в своем сейфе. Иногда деньги из сейфов бесследно исчезают, о чем уже писали в октябре 2020 года.

Пункты 4 и 5. Нет смысла их комментировать, потому что эти пункты не несут никакой нагрузки в контексте работы АРМА. В 2018 году без законодательных изменений и реестра арестованных активов Нацагентство работало в разы эффективнее, чем сейчас.

Надо признать, что Павленко все же проводил конкурсы на поиск управляющих имуществом. Здесь уже все валить на «преступных предшественников» не получится. Но проанализируем самый интересный лот — 983 «вагона Клименко» (активы из бизнес-структур экс-министра в правительстве Азарова Александра Клименко. — А.Л.).

До передачи в управление АРМА этими объектами успешно пользовался филиал «Рефрижераторная вагонная компания» АО «Укрзалізниця», который за год получил более 762 млн грн дохода. Это подтверждено результатами проверки Государственной аудиторской службы. Теперь рассмотрим информацию об управлении вагонами, управляющего которыми Павленко выбрал по результатам конкурса (см. табл.).

Согласно постановлению, в управление АРМА переданы 983 железнодорожных полувагона. При этом на 90 полувагонов управляющего так и не нашли. Кроме того, был определен неслыханно высокий размер вознаграждения для управляющего — от 35 до 50%. Такого даже при «преступных» предшественниках в АРМА не было, когда наибольший процент вознаграждения составлял 30%.

В реестре есть информация, что ООО «ТК-Логистик» управляет 209 полувагонами, где доход от управления составляет всего 437 тыс. грн. Собственно, мы давно отслеживаем странные чудеса в работе АРМА, фиксируя пробелы в их отчетности. Так, по состоянию на апрель 2021-го доход от управления был равен 598 304 грн, но для исследования мы берем информацию, приведенную в реестре по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Таким образом, можно прийти к выводу, что Павленко выбрал логистические компании (управляющих), которые самостоятельно используют актив и сами себе платят за его использование. Нетрудно понять, что оплата у них ниже рыночных цен. На запрос StateWatch о размере платы за управление активами Нацагентство не ответило. Поэтому проанализируем размер возможного дохода для ведомства, если бы цены были рыночными.

Согласно информации, размещенной на сайте Украинской универсальной биржи в разделе «Аренда вагонов «Укрзалізниці» через систему ProZorro, арендаторов для полувагонов ищут через процедуру открытого голландского аукциона. Стоимость полувагонов начинается от 500 грн в сутки.

В вышеприведенной ситуации победитель согласился на арендную плату в размере 480 грн в сутки за один вагон. Проанализировав информацию с сайта Украинской универсальной биржи, можно установить, что самая низкая цена, за которую полувагоны сдавались в аренду, составляет 280 грн в сутки. Поэтому расчеты выполнены именно по самой низкой цене и на примере одного из выбранных арендаторов.

Путем несложных математических расчетов получим следующее.

Обращение прокурора вместе с постановлением о передаче полувагонов АРМА получило 11 марта 2020 года. Нацагентство типично медленно начало конкурсы и через пять месяцев (21 августа 2020-го) заключило договор о передаче полувагонов в управление ООО «ТК-Логистик», куда перешло 209 полувагонов.

132 дня (с 21.08.2020 по 31.12.2020) х 280 грн в день (самая низкая рыночная цена) х 209 полувагонов = 7 724 640 грн (доход от управления). Вознаграждение управляющего — 50%, или 3 862 320 грн (доход от хозяйственной деятельности управляющего, а не деньги, идущие на ремонт вагонов, как утверждает Павленко, выкручиваясь в интервью).

3,8 млн грн — именно столько ООО «ТК-Логистик» должно было перечислить в государственный бюджет. Но согласно публичной информации по состоянию на 31 декабря 2020 года весь доход составлял всего 437 тыс. грн.

Напомню, В.Павленко также возглавляет направление по ресурсному обеспечению. Интересна практика АРМА не публиковать договоры о закупке, а только выставлять отчеты без детализации. Но к нам попал договор о закупке очень необходимых для деятельности Нацагентства средств — чайников и нагревателей воды (см. рис. 9).

Быстрый поиск цен на эти товары (кран водонагреватель по 1450 грн вместо 1072 грн, чайник по 1280 грн вместо 832 грн) показывает, что даже в таких мелочах руководство АРМА «пробивает в штангу». Подобный анализ можно выполнить по всем закупкам, где коррупционная маржа, которую клюют недобросовестные чиновники этого ведомства, всегда будет проявляться при анализе расходов из бюджета Нацагентства.

На момент подготовки этой статьи правоохранители провели обыски в АРМА и квартирах руководителей этого ведомства Виталия Сигидина, Владимира Павленко и, как мне подсказали в соцсети Facebook, «тезки вора консервов» Вахтанга Бочоришвили.

По предыдущей информации пресс-службы Государственного бюро расследований, на протяжении ноября-декабря 2020 года участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица АРМА и адвокаты, завладели средствами на общую сумму свыше 400 тыс. долл. США, которые были переданы в управление Нацагентства. Вот где скрыта командная работа и настоящие таланты нынешнего руководства АРМА.

Но не меньшее преступление, чем потенциально инкриминированное в рамках уголовных производств, касается бездеятельности. Последствия этого уже не за горами. Речь идет о 5581 объекте, который в ожидании своего управляющего или сгнивает, или приносит доходы преступникам. Со временем государству придется платить миллионы евро компенсаций по искам собственников арестованных активов в Европейский суд по правам человека.

Иллюстративно то, что руководство АРМА, готовясь к ежегодному отчету, показывает неслыханные результаты эффективности Нацагентства, вновь пытаясь усидеть в своих креслах. Но вся активизация работы с начала 2021 года, как описано выше, — очередной мыльный пузырь. Конкурсов больше не стало, как и победителей этих процедур.

Александр Леменов, главный эксперт StateWatch; опубликовано в издании ZN.UA