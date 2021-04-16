У Києві у подвір’ї 10-поверхового житлового будинку спалахнув Volkswagen Caddy (відео)

Пожежа в Оболонському районі столиці була ліквідована співробітниками ДСНС. Зафіксовано загоряння в автомобілі Volkswagen Caddy.

Внаслідок події громадяни не постраждали. Про це 15 квітня повідомили у пресслужбі відомства.

Автомобіль перебував у подвір’ї будинку. Пожежа виникла з розповсюдженням на поруч розташовані автомобілі Honda CR-V та Nissan TIIDA. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння.

Внаслідок події повністю згорів моторний відсік та салон. Також було пошкоджено лакофарбове покриття. У Nissan TIIDA полум’я пошкодило моторний відсік, а у автомобілі Honda CR-V пошкоджено переднє праве крило, бампер та фару.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу. Наразі правоохоронці мають намір встановити обставини пожежі.

: aspi.com.ua