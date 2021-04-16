Арахамия заявил, что «потерял» 710 млн грн на биткоинах: криптовалюты в декларации не было

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что потерял 400 биткоинов, а по нынешнему курсу это примерно 710 млн грн. При этом в декларациях нардепа никаких криптовалют указано не было.

Об этом он сообщил в интервью «Хард с Влащенко». Выступление есть на YouTube-канале «Украина 24» (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). «У меня были биткоины, уже нет. Я ж тогда 400 потерял, еще при старом курсе, плохом», – говорит политик.

Нардеп рассказал, что в то время вопрос системы безопасности состоял в одном кодовом слове, которое нужно было знать. «Я не то чтобы потерял его, я просто стер раздел диска, где была эта информация. Сейчас это страшная сумма, и выглядит все очень глупо, даже не хочу об этом думать», – сказал Арахамия.

Отметим, в декларации нужно указывать все активы, которые есть на момент заполнения документа. По словам Арахамии, доступ к биткоинам он потерял еще в момент, когда был «плохой курс», до его политической карьеры. Однако сами биткоины остались в его собственности, несмотря на потерю доступа к ним.

Напомним, в Украине госслужащие задекларировали 46 351 биткоин – это почти 75 млрд грн. Декларации сдали 791 872 чиновника, из которых 652 – зарегистрировали криптовалюту.

Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.