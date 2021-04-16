Кострома доведет Собянина до ОПС?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Москве , в столице задержан заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома. Это человек из команды мэра Сергея Собянина, который долгое время работал под началом нынешнего министра экономического развития РФ, пермяка Максима Решетникова.

По разным данным, Кострому задержали при получении крупной взятки в размере около 4 млн рублей. Это плохие новости для градоначальника Собянина. Якобы он был категорически против, чтобы дело предавали огласке. Теперь ясно, что сохранить ситуацию в тайне не удалось. Эксперты считают, что это может быть связано с масштабной аппаратной борьбой Сергея Семеновича и главы Кабмина Михаила Мишустина. Оба чиновника имеют большие политические амбиции, и могут работать друг против друга.

Между тем, по информации источников The Moscow Post, задержание Костромы может превратиться в эффект домино, и вскоре у правоохранителей могут возникнуть вопросы к целому ряду других высокопоставленных чиновников мэрии – Кириллу Пуртову и Александру Прохорову. А может быть даже к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, который долгие годы работал вместе с ними. Мы расскажем обо всех по очереди.

«Пермские» у «собянинских»

Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» , якобы вместе с Костромой задержали его возможного сообщника — начальника отдела городского Агентства управления инвестициями, а деньги предназначались за заключение контракта на благоустройство столицы. Какого именно отдела — не уточняется. Возможно, имелся ввиду директор, а не начальник отдела. Сейчас эту должность занимает Светлана Ганеева.

Официальных сведений о каких-либо возможных претензиях к ней пока не было озвучено. Но известно, что с 2000 по 2008 годы она работала в Минэке в разных должностях, в том числе руководителя Департамента взаимодействия с международными финансовыми и экономическими организациями. Как раз в то время Минэк возглавлял нынешний руководитель «Сбербанка» Герман Греф. На тот же период приходится громкий скандал с «Юкосом», закончившийся посадкой олигарха Михаила Ходорковского за решетку.

Непосредственным начальником Костромы является глава Департамента экономической политики Кирилл Пуртов. Пуртов был назначен на должность в марте 2020 года. Он — земляк и давний коллега уже упомянутого Максима Решетникова, который сам ранее работал в должности главы этого же департамента. Решетников же, в свою очередь, считается протеже мэра Сергея Собянина.

В прошлом Пуртов вместе с Решетниковым долгое время трудился в администрации губернатора Пермского края. Кроме того, ранее он работал первым заместителем руководителя Департамента городского имущества Москвы.

Из Леонида Костромы сделают «козла отпущения»?

Задержания высокопоставленных чиновников — не редкость в России. Редкость — это только для московской мэрии. Как пишут PASMI со ссылкой на собственные источники, на столичных подчиненных главы СК РФ Александра Бастрыкина оказывается серьезное давление со стороны администрации Сергея Собянина.

Будто бы на уголовное преследование подчиненных Собянина наложено строгое табу, а отдать в руки правоохранителей «могут только совсем мелких муниципальных служащих». Между тем, по данным источников издания, ежегодно в карманах московских чиновников может оседать порядка 400 млрд рублей — 20% столичного бюджета.

Если все это правда, то разрешение задержать Кострому могли дать на самом верху. Это же позволяет предположить, что из Костромы пытаются сделать «козла отпущения», чтобы другие возможные участники «цепочки» остались нетронутыми. Кто может быть в этой цепочке?

Мысли о начальнике Костромы, Пуртове, и их более высоком возможном покровителе Максиме Решетникове напрашиваются сами собой. В контексте слухов о задержании сотрудника Агентства по инвестициям столицы вспоминается важный факт. В 2014 году упомянутый Максим Решетников назначил Кострому как раз директором этого агентства. Ранее Кострома занимал там пост заместителя, а уже позднее его сменила также упомянутая выше Светлана Ганеева.

К начальнику Леонида Костромы и давнему соратнику Максима Решетникова Кириллу Пуртову у силовиков претензий нет?

Между тем, как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» , якобы ФСБ «не может» арестовать Кирилла Пуртова. Будто бы как раз из тех соображений, что «собянинских трогать нельзя». Тем более, что, если бы Пуртов был в чем-то виноват, и его тоже задержали, тогда пришлось бы предположить, что в мэрии действует целое организованное преступное сообщество.

Такие новости могли поставить крест на дальнейших политических амбициях Сергея Семёновича, поэтому слухи о том, что он якобы не хотел огласки ситуации с Костромой, могут иметь под собой основания. Кто еще может привлечь внимание к этой истории — если не силовиков, то хотя бы широкой общественности?

Еще один выходец из Перми, и, как считается, соратник Максима Решетникова, Александр Владимирович Прохоров. Сейчас он занимает должность Руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Сначала он был заместителем главы этого Департамента. И назначен туда был как раз при прошлой работе нынешнего министра Решетникова в мэрии Москвы.

Нам удалось выяснить, что Прохоров может быть тесно связан со своим нынешним коллегой Кириллом Пуртовым. Судя по всему, чиновники не только знакомцы и коллеги, но еще и в прошлом партнеры по бизнесу. Пуртов и Прохоров были соучредителями пермского ООО «Интех» с долями по 25%. Оно было ликвидировано в 2011 году — как раз тогда, когда их земляк Максим Решетников должен был трудиться в администрации губернатора Пермского края Олега Чиркунова.

Судя по всему, карьера чиновников сулила обоим мужчинам куда больше выгод, чем предпринимательская деятельность. И не Решетников ли мог «подтянуть» их за собой в столичную мэрию?

Как «отодвинули» «Лираль»?

В связи с этими лицами, включая Департамент инвестиционной политики, вспоминается недавний крупный скандал, в котором могли принять участия предприниматель Александр Чигиринский, мэрия и другие лица.

У международной группы «Лираль» предпринимателя Алекса Секлера есть 26,5 га на Бережковской набережной, 20 в Москве, в престижной локации недалеко от Киевского вокзала. Собственник давно собирался застроить участок, и, в течение последних пяти лет последовательно проходил все стадии разработки проекта планировки и его согласования.

В начале этого года процесс получения всех необходимых документов был практически завершен, но в проекте появился еще один участник — предприниматель-девелопер Александр Чигиринский. Он выступил, как партнер по совместной реализации проекта и якобы взял на себя вопросы по согласованию с мэрией. Одним из контрагентов со стороны властей должен был выступить Департамент инвестиционной и промышленной политики.

Однако потом, как утверждает телеграм-канал «Бойлерная» , якобы позиция Чигиринского изменилась. Будто бы он в одностороннем порядке пересмотрел свои договоренности с «Лираль», и якобы объявил, что его услуги теперь стоят 50% акций компании, которая владеет участком. Авторы утверждают, что он потребовал их немедленно, объяснив, что якобы это доля городских властей, а также еще одного партнера по проекту Владимира Калашникова.

В противном же случае могли прозвучать угрозы, что земли будут изъяты, причем через процедуры комплексного развития территорий — вопрос, который невозможно решить, минуя мэрию и ключевые профильные департаменты. Если это правда, то, похоже, что отдавать 50% долей «Лираль» отказался.

И вот, вскоре стало известно, что за несколько месяцев сотрудничества «Лираля» с Чигиринским мэрия отменила проект на государственном земельном кадастре, и запустила процедуру включения участка в проект комплексного развития территорий.

Соответствующие документы должен был провести тот самый Департамент инвестиционной пи промышленной политики — именно он составлял заявку на внесение изменений в правила землепользования и застройки. В итоге сегодня ясно, что промзона рядом с Киевским вокзалом будет реорганизована в рамках того самого проекта комплексного устойчивого развития территорий (КУРТ), а «Лираль» пытается избавиться от этого участка. Возможным интересантом выступает девелопер Vesper Дениса Китаева и Бориса Азаренко.

Что это можно значить — сказать сложно. Неужели и правда, Чигиринский просил 50% долей компании, владеющей участком, чтобы занести их московским чиновникам? И каким чиновникам, если не господину Прохорову, чье ведомство моментально составило по территории заявку на КУРТ?

Все это, конечно, вызывает больше вопросов, чем ответов. Если вернуться к Максиму Решетникову, и, опять же, предположить, что на самом верху наложен запрет на действия по искоренению коррупции в мэрии Собянина, вспомнить целую серию уголовных дел, которые стали греметь в Пермском крае после исхода Решетникова с поста губернатора. Об этом ранее подробно писал The Moscow Post .

Это, в первую очередь, громкие уголовные дела, связанные со строительством нового Пермского зоопарка, ситуация с выкупом у РЖД территории бывшего Товарного двора за баснословные 800 млн рублей. Неужели и правда «собянинских» нельзя трогать? Или нельзя — уже в прошедшем времени? В таком случае, если за ситуацией стоит оппонент Собянина Михаил Мишустин, последнему следует записать жирный плюс в аппаратной борьбе.

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