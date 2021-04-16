Тупицкого госпитализировали: рассмотрение дела в суде перенесли

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого отстранили от должности, в третий раз не явился в Печерский районный суд Киева на рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения.

Об этом стало известно в четверг, 15 апреля, передает Корреспондент.

Так, адвокаты Тупицкого заявили, что их клиент якобы госпитализирован и находится на стационарном лечении. В свою очередь сторона обвинения заявила об отсутствии подтверждающих документов и назвала неуважительной причину неявки подозреваемого. Также она попросила суд о применении принудительного привода Тупицкого в суд для избрания меры пресечения.

В свою очередь суд назвал преждевременным вопрос принудительного привода, а также указал на статус Тупицкого как спецсубъекта.

В связи с невозможностью слушания дела без участия Тупицкого суд объявил перерыв в заседании до 10:00 утра 29 апреля.

Напомним, что до этого заседание суда об избрании Тупицкому меры пресечения в виде залога в 45 тысяч гривен должно было состояться 2 апреля и 7 апреля. Тупицкий на них также не явился.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ. Позже Тупицкий обжаловал этот указ.