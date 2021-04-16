Співачка Оля Горбачова розповіла, як врятувала другий шлюб

Продюсер Юрій Нікітін і співачка Оля Горбачова, які провели відпустку на Балі, розповіли про кризу у стосунках і про те, як їм вдалося стати щасливими у другому шлюбі.

Вони знайомі вже 23 роки. Перше весілля вони зіграли в 2007 році, коли у них вже була маленька дочка Поліна. Але навіть дитина не зупинила Олю і Юрія від розлучення. Кажуть, чоловік зрадив дружині. Та Горбачова з часом пробачила його, і вже в 2014-му у них народилася друга дочка, Серафима. Пара знову справила весілля. Після невдалого першого шлюбу подружжя провело роботу над помилками, відкинувши ревнощі і старі образи, інформує UAINFO.org з посиланням на Факти.

«Я це все робила в нашому першому шлюбі. Ми знаємо, вже перевірили, що воно не спрацювало. Що була проблема не в тих жінках, а в нас з чоловіком. Ми дуже багато робимо в нашому другому шлюбі, щоб від усіх цих залежностей позбутися», — розповіла Оля Горбачова в програмі «Зірковий шлях».

Вона також розповіла, що раніше у неї була занижена самооцінка, тому вона ревнувала, не вміла приймати подарунки і знаки уваги. А коли Юрій підніс їй дуже дорогий подарунок, просто розридалася від несподіванки.

«У першому шлюбі він нічого мені не дарував ніколи. Ну, я була дуже забезпеченою в той час дівчиною, найдорожчою телеведучої в країні. Тому таких питань не виникало. І ось одного вечора ми пішли в ресторан, і він мені приніс даровизну на 3-кімнатну квартиру в центрі біля Ботанічного саду, а ми не були одружені на той час. І я почала плакати, я настільки не звикла до подарунків, уявляєте, яка була самооцінка низька, я подумала, що він зі мною вирішив розлучитися, і це прощальний подарунок», — розповіла Оля Горбачова каналу «Україна».

Юрій зізнався, що його дружина, незважаючи на кар’єрну зайнятість, встигає займатися побутом, сама готує і прибирає.

: uainfo.org