Прилив не поднимет все лодки

Развивающимся экономикам могут потребоваться годы, чтобы вернуться к темпам роста до пандемии

Восстановление мировой экономики не будет равномерным, точно так же как и распределение вакцины между странами. Несмотря на огромную политическую поддержку, оказываемую правительствами и центральными банками, экономические риски сохраняются, и не только для развивающихся экономик, сталкивающихся с неминуемыми долговыми проблемами, но и для стран с низкими доходами, где быстрыми темпами растет бедность.

Учитывая, что ситуация с коронавирусом все еще не взята под контроль, активно обсуждается ситуация с глобальным долгом, который находится на рекордном уровне. Это порождает популисткие дебаты относительно стабильности мировой экономики.

Последние 12 месяцев принесли не только плохие новости. Эффективные вакцины были созданы и начали распространяться в рекордные сроки, которые оказались существенно меньше, чем первоначально предполагало большинство экспертов. Принятые властями денежно-кредитные и фискальные меры позволили проложить мостик к долгожданной победе над пандемией и ее последствиями. Общественность же научилась жить в условиях пандемии, в некоторых случаях при помощи национальных властей, а некоторые справились и без них.

Но хотя ситуация с экономикой во всем мире в первые дни пандемии оказалась намного лучше, чем можно было ожидать, текущая рецессия все еще может доставить серьезные проблемы. Международный валютный фонд прогнозирует, что Соединенные Штаты и Япония не вернутся к допандемическому уровню производства до второго полугодия 2021 года. Еврозона и Соединенное Королевство, вновь демонстрирующие отрицательную динамику, смогут восстановиться не раньше 2022 года.

В особом положении оказалась экономика Китая. Как ожидается, к концу 2021 года КНР сможет достичь роста в 10% по сравнению с концом 2019 года. Несмотря на столь позитивные новости, не следует забывать про развивающиеся страны, которым могут потребоваться годы. По оценкам Всемирного банка, к концу 2021 года из-за Covid-19 за чертой бедности окажутся до 150 миллионов человек. Не менее тревожными являются прогнозы по ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью.

Составляя свои прогнозы, эксперты в большинстве своем отталкиваются от темпов распространения вакцины. Ожидается, в странах с развитой экономикой и некоторых развивающихся государствах масштабные кампании по вакцинации будут развернуты к середине этого года, но бедные страны не получат вакцин до 2022 года, а может и дольше.

Еще один фактор, влияющий на восстановление экономики, — огромная разница в макроэкономической поддержке между богатыми и бедными. В странах с развитой экономикой во время кризиса Covid-19 дополнительные государственные расходы и снижение налогов достигли в среднем 13% ВВП, а займы и гарантии – еще 12% ВВП. Напротив, увеличение государственных расходов и снижение налогов в странах с развивающейся экономикой составили около 4% ВВП, а ссуды и гарантии – лишь 3%. Для стран с низкими доходами статистика еще более удручающая — 1,5% ВВП и менее 1% на займы и гарантии.

В преддверии финансового кризиса 2008 года страны с развивающейся экономикой имели более уравновешенные балансы, чем развитые. Но в кризис Covid-19 они шагнули обремененные гораздо большим частным и государственным долгом, и поэтому они гораздо уязвимее. В числе наиболее пострадавших Аргентина, Эквадор и Ливан, столкнувшиеся с дефолтом. Число пострадавших было бы еще больше, если бы не нулевые процентные ставки.

ФРС потратила немало сил дать понять всем заинтересованным сторонам, что не планирует повышать процентные ставки в течение длительного времени. Одним из доводов стала новая денежно-кредитная программа, которая сводится к обещанию не ослаблять стимулы до тех пор, пока безработица не станет чрезвычайно низкой.

Такая политика имеет смысл. Решение на временный рост инфляции выше 2% принесет гораздо больше пользы чем вреда стране, где уровень долга высок, а объем производства все еще ниже потенциального. В конце концов сегодня в США работают на девять миллионов человек меньше, чем год назад.

Но если к лету этого года США достигнут своих целей по вакцинации, а мутации коронавируса не окажутся опасными, прогнозы ФРС относительно нулевых процентных ставок могут быть скорректированы. Это особенно вероятно, с учетом огромного объема сбережений, который накопили многие американцы, отчасти благодаря росту цен на активы, и государственным трансфертам, которые многие получатели предпочли сберечь.

Политика сверхнизких процентных помогает предотвратить долгосрочный ущерб, но многим крупным компаниям, в том числе технологическим, не нужна поддержка, которая поднимает цены на их акции до небес, поскольку это неизбежно разжигает гнев популистов.

Инфляция на данный момент может быть устойчиво низкой, но достаточно большой всплеск спроса может подтолкнуть ее вверх, в результате чего ФРС повысит ставки несколько раньше. Волновое воздействие такого шага отделит сильных от слабых и особенно сильно ударит по развивающимся рынкам. В то же время директивным органам, даже в США, в конечном итоге придется разрешить банкротства и реструктуризацию. Прилив неизбежен, но он не поднимет все лодки.

versia.ru