Глава Крыма удивился коллегам не из санкционного списка США

Глава Крыма Сергей Аксенов удивился коллегам не из санкционного списка США, и назвал новые американские санкции против России «обычной историей». Об этом сообщает в четверг, 15 апреля.

«У меня вопрос к коллегам, которые еще не в санкционном списке, как вы его миновали?» — сказал он.

Ранее в четверг президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о введении новых санкций против физических и юридических лиц из России. Среди оснований для введения новых ограничений указываются якобы враждебная активность РФ в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

В рамках нового пакета санкций США высылают десятерых российских дипломатов, сотрудников российского представительства в Вашингтоне. Ограничения также введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в американские выборы. Под санкции попали восемь физических и юридических лиц, имеющих отношение к Крыму, включая членов правительства республики.

В Кремле, комментируя возможные санкции, анонсировали ответ Москвы «по принципу взаимности».