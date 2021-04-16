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Российский полицейский украл служебный катер и отправился в колонию

16.04.2021

Полицейский Виталий Шевченко из Туапсе (Краснодарский край) украл служебный катер и получил за это два года колонии. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что мужчина угнал транспортное средство во время наводнения, чтобы отвести от себя подозрения. Затем он заявил начальству, что судно затонуло, после чего сам назначил служебную проверку.

Его осудили по части 4 статьи 160 («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») УК РФ.

Шевченко уволили из правоохранительных органов сразу после возбуждения уголовного дела.

В июне 2019 года сообщалось, что четыре офицера управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Калининградской области под видом обыска в специализированном магазине похитили крупную партию янтаря стоимостью свыше 14 миллионов рублей.

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