Дженніфер Еністон прокоментувала своє рішення усиновити дитину

Зірки «Друзів» нарешті возз’єдналися на зйомках спеціального епізоду в честь 25-річного ювілею культового серіалу, які спочатку планувалися на 2020 рік, але були перенесені через пандемію коронавірусу. В офіційному інстаграмі ситкому підтвердили, що довгоочікувана зустріч відбулася і незабаром спешл з’явиться на стрімінг-платформі HBO Max.

Після зйомок інсайдери європейських таблоїдів шокували фанатів 52-річної Дженніфер Еністон: повідомлялося, що актриса проговорилася колегам про бажання стати мамою і зараз нібито активно займається питаннями усиновлення. Представники Еністон тут же спростували всі чутки, назвавши їх «брехливими», а всю історію – «сфабрикованою».

У Джен немає спадкоємців, і це є спекотною темою для обговорення серед її численних шанувальників. Актриса була одружена двічі: з 2000 по 2005 рік – з Бредом Піттом, а з 2015 по 2018-й – з Джастіном Теру. Чи є зараз у Еністон обранець, точно невідомо.

: bilshe.com