Эксперт описал сценарии формирования Госдумы по результатам предстоящих выборов

Ведущие российские эксперты обсудили текущие рейтинги партий на предстоящих выборах в Госдуму и оценили их способность трансформироваться в конкретные результаты.

Об этом говорится в пресс-релизе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, один из спикеров круглого стола, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко описал возможные сценарии формирования нижней палаты парламента. В частности, относительно партии власти он спрогнозировал большинство мандатов, однако отметил, что пока еще неизвестно, будет ли оно простым или конституционным.

«Сценарий номер «один» по вероятности — это конституционное большинство, сценарий номер «два» — простое большинство и третий сценарий, но маловероятный, — самая большая фракция, но не единоличное большинство в парламенте», — заметил Минченко.

В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский сообщил, что относительно текущей политической расстановки сил в лидерах по-прежнему остается «Единая Россия»: как по расчету результатов голосования по партийным спискам, так и по наличию сильных претендентов в одномандатных округах.

Наконец, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов подчеркнул, что чисто пропорциональные избирательный системы подвергаются критике, потому что люди голосуют за партийные бренды, а не за конкретные имена, а вдобавок такая система забирает голоса у малых партий по принципу пропорционального распределения. «Наиболее прогрессивная и адекватная политическая система — это смешанная, как у нас, когда половина палаты избирается пропорционально, а половина мажоритарно», — пояснил он.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила проведение трехдневного голосования.