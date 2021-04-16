Новосибирский «распил» Миллера и Ротенберга?

Строительство четвертого моста через Обь превратилось в «черную дыру», где исчезают деньги?

Новосибирская область получит в этом году дополнительно 1,4 млрд руб. на строительство моста, которое ведет группа «ВИС» Дмитрия Рябова и Игоря Снегурова. За ними может стоять глава «Газпрома» Алексей Миллер и братья Ротенберги.

Концессионное соглашение о реализации проекта возведения платного моста между правительством Новосибирской области и «Сибирской концессионной компанией» (СКК) было подписано в декабре 2017 г.

Губернатор Андрей Травников был назначен врио главы региона в октябре 2017 г. Он изначально имел отношение к проекту строительства моста и мог выступать его лоббистом.

На проект из федерального бюджета потратят 26,2 млрд руб., из регионального — 2,7 млрд руб., инвестор вложит 14,6 млрд руб. На сегодняшний день мост готов на 24%.

Завершить строительство планировали в декабре 2022 г, концессионное соглашение подписано на 25 лет. Инвестор получит доход минимуму в 47 млрд рублей. В случае незагруженности эта сумма будет компенсирована из областного бюджета. Новосибирцы активно выступали против такой модели финансирования.



Губернатор Травников лично курирует строительство моста?

В декабре прошлого года депутаты пригрозили заморозить финансирование из регионального бюджета, если не будет снижен тариф на мусор. Региональным оператором в регионе является компания «Экология-Новосибирск», принадлежащая группе «ВИС».

По просьбе компании «Экология-Новосибирск» в ноябре 2020 г. тариф на вывоз мусора для новосибирцев повысили почти на 40%. Но компания хочет повысить его еще на 52%.

И это при том, что федеральный власти установили максимальный рост тарифов ЖКХ для региона в размере 4,6%. На чьей стороне «играет» губернатор Андрей Травников? Нет ли у него личной заинтересованности в повышении тарифов?

«Нельзя связывать мусорную концессию и мост. Мост, слава богу, реализуется. Что касается тарифов — я не поддерживаю попытки регионального оператора пересмотреть тариф через федеральные органы. Такие действия недопустимы».

Сдается, что в своем комментарии Андрей Травников явно юлит. Быть хорошим и нашим, и вашим мало у кого получается.

Интересная ситуация складывается со строительством моста. Группа «ВИС» повышает тарифы населению, и имеет от этого дополнительные средства, которые может тратить на проект. В результате, в нем принимают участие все новосибирцы, покрывая часть затрат инвестора. А потом еще жители области будут и платить за проезд по мосту.

Не кажется ли губернатору Травникову, что его избирателей нагло обирают?

Как наживаются Рябов и Снегуров?

В конце марта стало известно, что затраты на строительство моста выросли на 6,3 млрд руб. Естественно, что в компании «ВИС» нашли этому объяснение.

«Для обеспечения затрат на строительство объекта, в том числе привлечение и оплату работы подрядных организаций, на федеральные и собственные инвестиции (направляемые непосредственно на стройку) необходимо добавить НДС, что составляет 6,3 млрд рублей. Эти затраты дополнительно несет инвестор, привлекая собственные и заемные средства».

Комментарий представителя группы «ВИС» опубликовал «Коммерсант».

Учредителем концессионера СКК является ООО «Национальные транспортные концессии». Его учредители – «ВИС» и Игорь Снегуров. 100% доля НТК в СКК находится в залоге непонятно у кого и на какой срок. Откуда такая таинственность?

НТК управляет 4 организациями и имеет 7 «дочек». Учредителями ООО «Четвертая концессионная компания» являются ООО «НТК» и ООО «Инфраструктура ГПЧ», их доли находятся в залоге у Газпромбанка с 2018 г. по 2036 г.

Учредители ООО «Инфраструктура ГПЧ» — структуры Газпромбанка. Он выдает деньги под залог собственной структуры?

Учредители ООО «Региональная концессионная компания» — ООО «НТК» и ООО «Строй-профит», учрежденное структурами Газпромбанка. Доля НТК (75%) у него в залоге до 2024 г.

ООО «Транстолл» создано в феврале этого года. Для этой компании, видимо еще не создали структуру Газпромбанка, чтобы ему же ее и заложить. Так можно брать в банке деньги бесконечно. Доли НТК тоже в залоге у Газпромбанка?

Доля ООО «НИК» (Национальная инфраструктурная компания) в ООО «Восьмая концессионная компания», которой управляет НТК, находится в залоге у Сбера с января этого года. Срок обременения не указан.

В ООО «Десятая концессионная компания» ее 74,9% принадлежит ООО «НИК». Доля в залоге непонятно у кого, наверное, у Сбера, потому как ООО «Сбербанк Инвестиции» владеют оставшимися 25,1% концессионной компании.

Учредители ООО «НИК» — группа «ВИС» (66,6%) и ООО «РТ-Развитие Бизнеса» (33,4%), принадлежащее «Ростех» Сергею Чемезову.

В ООО «НИК» числится 0 сотрудников, прибыли не было с 2017 г., убыток в 2019 г.- 288 тыс. руб. Тем не менее у компании 4 «дочки». Кроме перечисленных выше 8-ой и 10-ой концессионных компаний есть еще 15-я и 20-я.

Во всех числится 0 сотрудников, нет выручки, компании работают в минус. Они похожи на обычные «пустышки». Есть ли глаза у Германа Грефа и Сергея Чемезова или им имидж уже не важен7

Из этих схем следует, что никаких своих денег в строительства четвертого моста через Обь группа «ВИС» может не вкладывать. Более того, реализуются схемы, когда банки выдают деньги под залог своих же структур или являются партнерами по бизнесу.

«Пустышки» могли бы заинтересовать правоохранительные органы, однако фамилия Чемезов, наверное, способна пресечь расследование на корню. Никто даже дергаться не будет.

Для любого частного банка кредитование аффилированных фирм – прямой путь к санации. Видимо на государственные банки эта тенденция не распространяется. Их можно «доить» безнаказанно? Глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала на это добро?

Если проанализировать работу «дочерних» структур группы «ВИС», то можно увидеть много интересного. Есть несколько концессионных компаний с разными номерам и 0 сотрудников в штате. Некоторые «дочки» находятся под обременением неизвестных структур без указания срока. В таких финансовых хитросплетениях только опытный следователь может разобраться.

Такая непрозрачность может объясняться не только непонятным сотрудничеством с государственными банками, а и наличием высоких покровителей, которые стараются себя на афишировать, а некоторые и вовсе начали заметать следы.

Кто стоит за группой «ВИС»?

Накануне появления информации о подорожании стоимости строительства моста на 6.3 млрд руб. стало известно, что Игорь Ротенберг, сын миллиардера Аркадия Ротенберга, вышел из состава «ТЭК Мосэнерго», которой руководитДмитрий Рябов, соучредитель группы «ВИС». Об этом писал Forbes.

78,1% акций перешли АО «НПО Центр» еще в марте прошлого года. Информацию о выходе Ротенберга из актива вкинули специально, чтобы его не смогли связать с подорожанием проекта? Остальные акции «ТЭК Мосэнерго», по информации издания, контролируют структуры Бориса Ротенберга, брата Аркадия.

АО «НПО Центр» с 1 сотрудником в штате зарегистрировано в декабре 2019 г. Компанией владеет ООО «Компания «Орион» с 1 сотрудником в штате, созданная за две недели до своей «дочки».

В настоящее время «Орион» находится в стадии ликвидации. Она свою роль сыграла и теперь надо прятать концы в воду?

Аркадий Ротенберг демонстрирует чудеса финансовой стратегии?

По слухам, партнер Дмитрия Рябова Игорь Снегуров ранее работал в Газпроме и может быть лично знаком с его главой Алексеем Миллеров. Стоит ли тогда удивляться благосклонности Газпромбанка к структурам группы «ВИС»?

До ноября 2019 г. Аркадий Роенберг был владельцем компании «Стройгазмонтаж», крупнейшего подрядчика Газпрома. Компания был продана малоизвестному «Стройпроектхолдингу» за 75 млрд руб.

Эта организация хорошо может быть известна самому Аркадию Ротенбергу, так как, согласно порталу «Руспрофайл» олигарх и является учредителем малоизвестного холдинга, в котором числится 0 сотрудников, убыток – 4,3 млрд руб..

Газпром в 2018 г. создал своего мегаподрядчика компанию «Газстройпром» с 1 сотрудником в штате. За год этот фантастический менеджер принес компании выручку 106 млрд руб. и прибыль 3,8 млрд руб.

В декабре 2020 г. Forbes писал, что АО «Газстройпром» имеет заказы от Газпрома на сумму 1,5 трлн руб.(!). Самому газовому монополисту принадлежит только 49% компании, а остальные у «закольцованной» структуры и бизнесмена, которого СМИ называют водителем микроавтобуса.

В комментариях подобная информация не нуждается, так как похожа на издевательство над другими игроками рынка. Алексей Миллер и Аркадий Ротенберг за кого их держат?

Неудивительно, что владельцы группы «ВИС» Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров чувствуют себя в безопасности. С такими «лихими» покровителями можно творить, что хочешь.

В феврале срок строительства моста продлили на 284 дня до 17 сентября 2023 г. в связи с возникновением особых обстоятельств. А в марте стало известно об удорожании стоимости проекта.

Где гарантии, что особые обстоятельства снова не перенесут срок строительства и не приведут к увеличению стоимости моста? С такими «кудесниками» как Миллер и Ротенберг возможно все.

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