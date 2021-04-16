Арахамия заявил, что контрольный пакет акций “Мотор Сич” продали за $700 млн

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил о том, что контрольный пакет акций компании “Мотор Сич” продали в оффшорах за более чем 700 млн долларов без разрешения Антимонопольного комитета Украины.

Об этом заявил Арахамия во время эфира на телеканале “Украина 24”.

Через год после этого в АМКУ обратились за разрешением. Комитет только во время расследования выяснил, что акции покупали связанные лица. Это означает, что они должны были получить соответствующее разрешение.

“Кто-то имеет $700 млн где-то в оффшорах. С этим придется разбираться, и точно в уголовной плоскости это будет происходить”, — отметил глава фракции, добавив, что в Украине налоги не были уплачены.

Он добавил, что лица, которые покупали акции, сегодня находятся под арестом в Китае. Их обвиняют в растратах в особо крупных размерах, поскольку “кредиторами этого соглашения были государственные банки”.