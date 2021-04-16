У Китаї жінка побила шваброю свого начальника: той чіплявся до неї, надсилаючи розпусні повідомлення

У Китаї співробітниця місцевого управління побила свого начальника шваброю та стала зіркою китайських соцмереж. У відео, яке виклали на платформі Weibo, видно як жінка сварилась та лупцювала свого боса, після того, як той надіслав їй непристойні повідомлення.

Про це пише The New York Times.

Інцидент стався між заступником директора Управління з питань боротьби з бідністю у місті Суйхуа Ваном та його підлеглою Чжоу. На 14-хвилинному відео жінка кидає книги в обличчя начальника, обливає його водою та б’є його шваброю через сексуальні домагання до неї. У відповідь начальник лише ховає обличчя за руками, вибачається та каже, що насправді жартував, коли надсилав їй розпусні повідомлення.

11 квітня відео сварки між Ваном та Чжоу опублікували у китайській соцмережі Weibo. Наразі його переглянули вже мільйони разів. Багато людей стало на сторону жінки: коментатори писали, що з насолодою дивляться на те, як хтось так рвучко протистоїть сексуальним домаганням.

Незрозуміло, коли саме стався інцидент, однак місцеві видання пишуть, що Чжоу написала заяву до поліції про домагання з боку свого боса ще минулого тижня.

З того часу місцеві ЗМІ розпізнали головних героїв на відео, а місцева влада місті Суйхуа звільнила Вана. За даними агентства Xinhua, чоловіка звільнили через порушення положень Комуністичної партії. Його підлегла також їх порушила, але її не будуть карати через те, що жінка нібито має певну «психічну хворобу».

Більше жодних деталей від місцевої влади дізнатися не вдалося, а самі Ван та Чжоу відмовились від коментарів.

У 2005 році Китай запровадив закон, який забороняє сексуальні домагання та надає потерпілим право подавати скарги на своїх роботодавців. Однак на практиці дуже мало справ доходять до суду, ще менше ㅡ мають успішний результат. Так, експерти кажуть, що суд у Китаї часто відмовляє у задоволенні позовів через «недостатню кількість доказів».

Інколи скарги можуть навіть нашкодити жертвам. Наприклад, у 2019 році після того, як жінка з міста Ченду подала заяву про домагання від колеги, той подав на неї до суду. І хоча суд в основному відхилив його позов, постраждалу жінку змусили попросити вибачення у колеги в робочому чаті, де вона обговорювала переслідування.

: hromadske.ua