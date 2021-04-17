В Китаї представили «галактичну» вантажівку

Як повідомляє SpecMachinery.com.ua, в Пекіні презентували концепт Foton Auman Galaxy – абсолютно нову висококласну важку вантажівку, що поєднує футуристичний дизайн і передові технології.

Зовнішній вигляд «Галактики» – це приголомшливий науково-фантастичний дизайн, у якому немає ані країв, ані кутів.

Фронтальна частина автомобіля кардинально відрізняється від звичних форм. Передня панель транспортного засобу нагадує «небо, повне зірок», що робить вантажівку дуже впізнаваною, і цілковито задовольняє запити на авангардну естетику. При цьому передня частина з її ромбовидними віконцями, як виявилося, сприяє відмінному охолодженню двигуна.

Крім того, у цього «галактичного» дизайну вийшов досить низький коефіцієнт лобового опору. Він приблизно на 8% нижчий, аніж у існуючих нині на ринку аналогів, що обіцяє скорочення витрати пального приблизно на 4%.

На додаток до аеродинамічної форми, в конструкції вантажівки присутній регульований спойлер з електроприводом. За його допомоги досягається ідеальне положення обтічника, відповідно до форми напівпричепа. Таким чином, зменшується динамічний опір набігаючого потоку повітря у всього автопоїзда.

Galaxy буде оснащуватися двигунами серії Foton Cummins і новоїю автоматизованою коробкою передач AMT, яку Foton Motor буде випускати разом із компанією ZF.

На приладовій панелі з’явилися РКІ-дисплеї замість традиційних індикаторів. Дзеркала заднього виду збереглися, але в їх кронштейнах передбачені по два об’єктиви. Перший спрямований вниз, а другий назад, контролюючи всеі «сліпі зони».

Кілька камер встановлені на передній панелі під логотипом вантажівки і над лобовим склом. Тобто, у водія буде повний круговий огляд.

Також Foton Auman Galaxy отримує адаптивний круїз-контроль ACC, систему утримання смуги руху, систему аварійного гальмування та стабілізації.

Споряджена маса важкої вантажівки була повністю оптимізована. З цієї причини Galaxy був укомплектований ресиверами повітря, паливним баком і дисками коліс, виготовленими з алюмінієвого сплаву.

: specmachinery.com.ua