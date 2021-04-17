Найкращі джерела вітаміну С у продуктах

Нашій імунній системи вкрай необхідний вітамін С. Поповнити його запаси можна, вживаючи квашену капусту та білгарський перець.
У людському організмі вітамін C не накопичується, тому його важливо отримувати з зовнішніх джерел. Наприклад, це можуть різні біологічно активні добавки, проте в основному цей елемент надходить з продуктів харчування.
Найкращим джерелом вітаміну C є болгарський перець. Половина цього овоча забезпечує добову потребу в необхідній речовині.
Велика кількість вітаміну C міститься в квашеній капусті, а також в шипшині і обліписі.
: nashamama.com