Найкращі джерела вітаміну С у продуктах

Нашій імунній системи вкрай необхідний вітамін С. Поповнити його запаси можна, вживаючи квашену капусту та білгарський перець.

У людському організмі вітамін C не накопичується, тому його важливо отримувати з зовнішніх джерел. Наприклад, це можуть різні біологічно активні добавки, проте в основному цей елемент надходить з продуктів харчування.

Найкращим джерелом вітаміну C є болгарський перець. Половина цього овоча забезпечує добову потребу в необхідній речовині.

Велика кількість вітаміну C міститься в квашеній капусті, а також в шипшині і обліписі.

: nashamama.com