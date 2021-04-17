Санта Дімопулос продемонструвала шпагат на капоті машини в ОАЕ

Популярна українська співачка і колишня солістка поп-групи “ВІА Гра” Санта Дімопулос влаштувала фотосесію біля яскраво-жовтого автомобіля і показала свою розтяжку.

Так, виконавиця опублікувала кадри, на яких з’явилася в білих широких джинсах, топі та легкій сорочці. Свій образ вона доповнила банданою чорно-білого кольору і стильними сонцезахисними окулярами Пише Обозреватель.

Але вона вирішила здивувати своїх підписників не тільки ефектним кольором машини чи спокусливим вбранням, а й показати відмінну фізичну форму. Зірка зробила шпагат прямо на капоті свого транспорту.

“Тест драйв пройдено на 10 з 10”, – підписала опубліковані знімки артистка.

Фанати були в захваті від побаченого, тому в коментарях пишуть багато компліментів Санті. Ось деякі з них:

“Машина просто бомба! І ви красуня!”, “Та такій гарячій дівчині не кожна машина підійде”, “Красива дуже! Королева”, “Шикарні”, “Клас”.

: tvgid.ua