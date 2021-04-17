Італійські поліцейські випадково знайшли в Бельгії викрадену античну статую

Правоохоронці просто прогулювалися вулицями Брюсселя
Два італійських поліцейських з підрозділу охорони культурної спадщини, перебуваючи у Брюсселі в відрядженні, вирішили прогулятися містом і виявили в одному з антикварних магазинів вкрадену давньоримську статую.
Прогулюючись вулицею Саблон, правоохоронці помітили у вітрині антикварного магазину дивну статую в античному стилі. Поліцейські переглянули у своїй базі дані про подібні пам’ятки і виявили, що цю статую близько десяти років тому викрали з розкопок поблизу столиці Італії.
Мармурову статую чоловіка у тозі й без голови датують першим століттям нашої ери та оцінюють її вартість у 100 тисяч євро.
: meta.ua