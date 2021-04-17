Скорботні принц Чарльз з Каміллою прогулялись, аби побачити подарунки британців для Філіпа (фото)

Спадкоємець престолу принц Чарльз та його дружина Камілла за два дні до похорону батька – принца Філіпа, прогулялись садами Мальборо-Гаус, куди перенесли квіти британців. Їх прихильники покійного герцога Единбурзького залишили біля воріт Букінгемського палацу, а згодом їх перенесли у сади.

Це був перший публічний вихід принца Чарльза та його дружини після смерті принца Філіпа 9 квітня. Щоправда, принц Чарльз вже виходив до преси 11 квітня, де подякував усім небайдужим Принц Чарльз вперше звернувся до громадськості після смерті батька принца Філіпа за підтримку у такий непростий час для правлячої сім’ї.

Принц Чарльз та Камілла у садах Мальборо-Гауз

Вихід подружжя відбувся 15 квітня в обід. Вони були одягнені у траурні образи: принц Чарльз обрав синій костюм, білу сорочку та чорну краватку, а герцогиня Корнуольська одягнула чорне пальто нижче колін, чорні високі черевики та чорні рукавички. Вони обоє уважно розглядали квіти та подарунки, які залишили британці для покійного принца Філіпа. Серед них можна побачити чимало листів, дитячих малюнків, записок та інших пам’ятних речей.

На інстаграм-сторінці Кларенс-Гаус представники подружжя також нагадали, що британці можуть зробити пожертвування в будь-яку благодійну організацію, інформація про які розміщена на сайті королівської родини. Прохання про благодійність королівська сім’я залишала у зв’язку з тим, що британці залишали чимало квітів біля Букінгему і тим самим створювали скупчення в час пандемії коронавірусу.

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Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

: showbiz.24tv.ua