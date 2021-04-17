Під Києвом водій іномарки зник із місця ДТП

У Петропавлівській Борщагівці керманич позашляховика вчинив ДТП та зник із місця подій

Про це повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” з покликанням на спільноту “Патрульна поліція Київської області” у Facebook.

Нещодавно водій автомобіля Lexus, рухаючись вулицею Миру, не дотримався безпечного бокового інтервалу, через що пошкодив власне авто та припаркований авомобіль Toyota. Після чого втік із місця автопригоди, не зв’язавшись ані з водієм іншого пошкодженого авто, ані зі страховою службою, ані з патрульними.

Поліцейські провели низку розшукових дій та встановили винуватця ДТП. Порушником виявився 58-річний водій автомобіля Lexus LX 470.

Тож водій отримав від патрульних протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення водієм місця ДТП) КУпАП.

: mykyivregion.com.ua