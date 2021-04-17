Британські лікарі розкрили перші ознаки раку шкіри

Британські лікарі перерахували ознаки, що вказують на рак шкіри

Так, фахівці рекомендують, в першу чергу звертати увагу на будь-які нові родимки або плями, які з’являються після 21 років. Також варто побоюватися зміни кольору, форми, розміру і текстури плям на шкірі.

Крім того, на думку експертів, небезпечні родимки, які постійно сверблять, болять, кровоточать чи покриваються кіркою.

При виявленні будь-якої з вищевказаних ознак слід негайно звернутися до лікаря і пройти обстеження.

: zdorovia.com.ua