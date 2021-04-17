На белгородца завели дело о лжеминировании за комментарий «Это бомба!» под постом в VK

На жителя Белгорода завели уголовное дело по статье о лжеминировании из-за комментария «Это бомба!», который он оставил под постом в группе Навального в соцсети «ВКонтакте» в качестве характеристики митинга 23 января. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на самого белгородца.

Этими словами он ответил на вопрос участницы обсуждения о том, что будет происходить на акции.

На следующий день после митинга мужчину вызвали в отдел полиции, а в феврале против него завели уголовное дело. Суд оставил его под подпиской о невыезде, а в конце марта назначил психиатрическую экспертизу. Белгородца не госпитализировали, так как он обжаловал решение суда.

Пресс-служба социальной сети в комментариях TJ заявила: «Мы не знаем всей картины, но если в новостях картина полная, то это бомбический маразм».

Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли масштабные акции протеста в поддержку Алексея Навального и против «путинского режима». По оценкам наблюдателей, на митингах и шествиях были задержаны свыше 11 тыс. человек, многие были арестованы или оштрафованы.