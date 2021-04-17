В каждой школе Костромы создадут по отряду «Юнармии»

В каждой школе Костромы появится свой отряд «Юнармии». Решение это было принято на учебно-методическом сборе директоров школ Костромской области с участием военного комиссариата и начальником департамента образования Костромской области, сообщили в группе информационной поддержки сухопутных войск.

Как отметили в сообщении, в сборе приняли участие 280 директоров и завучей школ Костромы и области, а также военный комиссар и начальник департамента образования Костромской области, начальник комитета международной политики и спорта, начальник костромского штаба движения «Юнармия»

«Директорам представили лучших участников юнармейского движения школы № 23, рассказали про историю создания движения „Юнармия“, цели движения, ее структуру. Было рассказано о совместных мероприятиях, проводимых в Военной академии с Всероссийским детским-юношеским военно-патриотическим общественным движением „Юнармия“ за последние 1,5 года», — сказано в сообщении.

«По итогам сбора было принято решение о создании в каждой школе юнармейского отряда», — отмечают военные.

«Юнармия» — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в январе и зарегистрированое 29 июля 2016 года. Соучредителями движения являются ДОСААФ России, ветеранская общественная организация ВВС, ЦСКА (в лице его заместителя Светланы Хоркиной), а также Валентина Терешкова и Валерий Востротин.