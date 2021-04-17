Силовики пришли в штабы Навального в Пензе, Пскове и Иркутске и изъяли всю агитацию

15 апреля сотрудники силовых ведомств пришли с обысками в штабы Алексея Навального в Иркутске, Пензе и Пскове. Координатора штаба в Краснодаре Анастасию Панченко задержали. Об этом сообщается на их страницах в твиттере.

Как отмечают иркутские сторонники Навального, полиция пришла к активистам через несколько часов после того, как в соцсетях штаба появилось сообщение о появлении новой партии листовок об акции в поддержку политика. Полицейские изъяли все агитматериалы, которые были в офисе, однако после их ухода активисты напечатали еще 700 листовок.

В Пскове полиция пришла в офис штаба Навального после того, как активисты сообщили о печати листовок о митинге. Листовки, а также наклейки, визитки и ноутбук изъяли. В Пензе полицейские пришли в штаб после объявления о раздаче листовок, однако агитматериалы не изымали.

Накануне сотрудника воронежского штаба Андрея Ахмедулова задержали и доставили в отдел полиции после того, как он забрал листовки и наклейки из типографии. А на прошлой неделе всю агитацию изъяли из петербургского офиса Навального.

Листовки предназначались для рекламы сайта «Свободу Навальному!», на котором желающие выйти на митинг оставляют свои заявки. Митинг проведут, когда соберется больше 500 тысяч заявок.