Оппозиция в Мосгордуме потребовала зарплатного равенства с единороссами

Депутат Мосгордумы (МГД) от «Справедливой России» Михаил Тимонов подготовил законопроект, по которому депутаты смогут переходить на платную основы по своему желанию.

Сейчас зарплату получает только руководящий состав МГД, в котором 11 мест из 15 принадлежат «Единой России» и фракции «Моя Москва», пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке автор напоминает, что депутат должен разрабатывать законопроекты, «внимательно изучать» инициативы коллег, участвовать в их обсуждении, готовить поправки и рассматривать обращения граждан. «Невозможно вести серьезную работу депутата Мосгордумы, уделяя ей какие-то крохи времени после основной работы, — пояснил „Ъ“ Михаил Тимонов.— Я это прекрасно знаю по себе: в конце прошлого года мне пришлось оставить основную работу».

По словам Тимонова, его законопроект не предполагает дополнительных расходов из бюджета, так как деньги на зарплаты депутатов предлагается найти за счет оптимизации расходов. Сейчас в бюджете Москвы на деятельность МГД зарезервировано 1,82 млрд рублей, из которых 145 млн — на зарплаты депутатов. Если вычесть из этой суммы налоги и страховые взносы, средний доход парламентариев составит 400 тыс. рублей.

В новом созыве МГД оппозиционеры неоднократно поднимали вопрос о зарплате для всех депутатов. Например, в 2019 году соответствующий запрос спикеру писала Елена Шувалова, входившая на тот момент во фракцию КПРФ, а под обращением подписались и другие коммунисты. В ответ господин Шапошников сослался на действующее законодательство, которое не предусматривает такой возможности.