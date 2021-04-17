Лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский в Instagram рассказал, что группа вынуждена перенести намеченный на весну гастрольный тур по Сибири из-за давления на организаторов.

«В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт #ногусвело состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет. Мы и наши промоутеры сделали все возможное и невозможное, чтобы сохранить эти даты, но всем понятно, откуда ноги растут. Поэтому самым правильным решением сейчас будет перенести тур. Мы вас бесконечно любим и остаемся с вами. Надеюсь, и вы останетесь с нами», — сообщил Покровский. По словам музыканта, тур перенесен на осень.

Группа «Ногу свело» выпускала клипы на тему протестов в Белоруссии. Кроме того, Покровский записывал видеообращение в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в котором заявил, что, по его мнению, все, что происходит с оппозиционером, «давно заходит за рамки допустимого».

Отмены концертов музыкантов из-за гражданской или политической позиции артистов — метод, который используется не в первый раз. В свое время по этим причинам срывались концерты у групп «Машина времени», «Френдзона», «Кровосток», IC3PEAK, рэперов Хаски и Face.