Першу концесійну дорогу в Україні можуть почати будувати вже в 2021 році

До кінця 2021 року або на початку 2022 року можуть стартувати будівельні роботи на першій дорозі в Україні, яка буде побудована на умовах концесії.

Про це під час Українського форуму транспортної інфраструктури заявив глава “Укравтодору” Олександр Кубраков.

“Я сподіваюся, що тендер на перший проект концесійних доріг ми зможемо оголосити найближчим часом. А будівельні роботи за цими проектами почнуться вже в кінці року – початку наступного”, – зазначив Кубраков.

За його словами, “Укравтодор” зараз працює з бюджетним комітетом Верховної Ради і відповідними міністерствами для того, щоб внести необхідні зміни до Бюджетного кодексу. “Сподіваюся, що на момент оголошення першого тендера все необхідне законодавство буде розроблено і імплементовано”, – сказав Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що механізм державно-приватного партнерства в дорожній сфері планують впроваджувати за двома напрямками: за принципом експлуатаційної готовності, що буде передбачати фінансування приватним інвестором відновлення і довгострокового технічного обслуговування обраних ділянок доріг; шляхом класичної концесії, коли приватний інвестор будує дорогу “з нуля” і обслуговує її.

Як уже повідомлялося, в березні цього року “Укравтодр” і компанія “Автомагістраль-Південь” підписали меморандум з підготовки пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства в рамках проекту будівництва та експлуатації автомобільної дороги за маршрутом Краковець-Броди-Рівне. “Підписання меморандуму дозволить нам вже найближчим часом оголосити відкритий конкурс з відбору приватного інвестора для будівництва маршруту Краковець-Броди-Рівне. Це повинна бути сучасна дорога європейського рівня, яка буде з’єднувати столицю України з найбільшими містами Європи”, – прокоментував підписання документа глава ” Укравтодору “Олександр Кубраков.

: auto.24tv.ua