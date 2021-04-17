АСГМ разбирался, был ли вывод 50 млрд руб. из Рост Банка

15 апреля в АСГМ разобрали один из эпизодов 300-миллиардного дела о взыскании убытков с контролирующих лиц Рост-банка. Его санировали, потом присоединили к «Трасту», а теперь «Траст» пытается отсудить средства, которые, по его мнению, вывел бывший владелец Рост-банка Микаил Шишханов и топ-менеджеры. В числе спорных сделок – докапитализация «дочки» банка на 50 млрд руб. Ее и обсудили на заседании АСГМ.

Арбитражный суд Москвы продолжает рассматривать иск о взыскании убытков на рекордную сумму 306,5 млрд руб. Этот иск банк «Траст» подал к Микаилу Шишханову, бывшему владельцу «Рост банка» (его санировал сначала Бинбанк, затем сам Шишханов, а в 2018-м его присоединили к «Трасту»). Другие ответчики – бывшие топ-менеджеры банка: бывший член совета директоров Александр Лукин, экс-член правления Алексей Фарафонтов и экс-председатель правления Кирилл Любенцов.

В «Трасте» полагают, что руководство банка выводило из него деньги. По иску «Траста» уже оспаривались сделки «Рост капитала» (50 млрд, дело А40-222738/2018), «Рост Инвестиций» (205 млрд, А40-222734/2018), «Регион-Инвеста» (А40-222062/2018), «Тверской концессионной компании» (А40-221718/2018). Суды пришли к выводу, что с помощью этих сделок из банка выводились деньги.

Сейчас суд рассматривает первый эпизод – сделку о докапитализации «Рост Капитала» с заявленной суммой убытков в 38 млрд руб. В 2016 году совет директоров «Рост Банка» принял решение внести дополнительный вклад в уставный капитал «дочки» в размере 50 млрд руб. А та, в свою очередь, потратила их на покупку недвижимости, акций и долей других компаний – как полагает «Траст», по цене, завышенной в среднем в 4,6 раза. В «Трасте» уверены: все сделки были взаимосвязаны и объединены единым умыслом на вывод денег, а компании подконтрольны Шишханову.

В июле 2019 года 9-й Арбитражный апелляционный суд с этим согласился и признал сделки недействительными, а также постановил взыскать с «Рост Капитала» в пользу «Траста» 50 млрд руб. (постановление № 09АП-27010/2019). Из-за этого долга «Рост Капитал» по заявлению своего 100%-ного участника банка «Траст» обанкротился через год, заплатил он только 6,3 млрд руб. (дело № А40-24909/2020).

Позиция истцов

Теперь «Траст» хочет взыскать средства с тех, кто, по его мнению, отвечает за эти операции (Шишханов и Лукин были членами совета директоров банка, а Любенцов – председателем правления). Как заявила на заседании 15 апреля представитель «Траста», сделки были неравноценными и не имели экономического смысла. Убытки в 38 млрд руб. были рассчитаны как разница внесенных денежных средств и рыночной стоимости активов. Свою позицию «Траст» подтверждает решением 9-го ААС, который они считают преюдициальным, протоколами собрания совета директоров, бюллетенями и так далее. Ответчики спорят, что сделки не были неравноценными, но «Траст» представил отрицательные экспертные заключения по всем отчетам оппонентов, сообщила представитель банка.

Представитель ЦБ Екатерина Козлачкова поддержала коллег из «Траста». Она уверяла, что сделка была задумана для покупки активов по завышенной стоимости. ЦБ не видел разумного объяснения, «зачем банку в плохом состоянии вкладывать самый ликвидный актив – деньги – в уставный капитал какой-то компании».

«На балансе «Рост Банка» была «плохая» задолженность еще до санации, — парировал юрист Лукина Илья Покусаев. – Участники должников выкупались, и должники рассчитывались по кредитам перед Рост Банком». По его словам, это способ вернуть кредиты без обращения взыскания. Если бы не были совершены эти сделки, то Рост Банк остался бы с невозвратными кредитами, а так все кредиты были погашены.

Позиция ответчиков и череда ходатайств

Ответчики, в свою очередь, отрицают, что постановление 9-го ААС имеет силу преюдиции в силу разности стандартов доказывания. В делах об оспаривании сделок это «баланс вероятностей», а по взысканию убытков стандарт более строгий, объяснил представитель Любенцова Алексей Акужинов. Его поддержал представитель Шишханова Сергей Савельев (Saveliev, Batanov & Partners). «Преюдиции нет из-за разных стандартов доказывания. К тому же, согласно ст. 69 АПК, преюдициальными могут быть только факты, а не правовые выводы или оценки».

Кроме того, юрист Любенцова настаивает, что сделки не были неравноценными, а значит, нельзя даже ставить вопрос о неразумности и недобросовестности поведения. Равноценность (или неравноценность) представлений по сделкам стороны доказывают с помощью различных опровергающих друг друга заключений экспертов. Решить проблему бесконечных «отчетов на отчеты и оценок на оценки» Акужинов предложил с помощью судебной оценочной экспертизы. Истцы возражали против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на то, что все уже установлено в рамках преюдиции. Судья Елена Большебратская в итоге отклонила это ходатайство.

Также ответчики считают правильным рассматривать отдельно сделки по докапитализации и покупке «Рост Капиталом» долей и акций. Признана недействительной сделка по увеличению уставного капитала Рост Капитала, а но не проверялись на предмет недействительности сделки самого Рост Капитала, которые по мнению Траста и причинили убытки. Кроме того, бывшие менеджеры банка имеют отношение только к увеличению уставного капитала, а их почему-то требуют ответить за другие сделки, что говорит об отсутствии причинно-следственной связи., подчеркнул Савельев.

Он также заявил ходатайство о вызове бывшего директора Рост Капитала для дачи пояснений сделкам Рост Капитала, но суд отказал в этом ходатайстве.

Также представитель Шишханова заявил ходатайство о выделении в отдельное производство эпизода по Рост Капиталу. Ведь сейчас конкурсный управляющий Рост Капитала продаёт активы компании по цене выше, чем их оценивает в иске Траст. Траст согласен с уменьшением размера убытков по итогам продажи имущества. Это, по мнению Савельева, повод приостановить производство по эпизоду, для чего надо выделить его в отдельное производство. Другим аргументом приостановления, по словам Савельева, является возможный иск конкурсного управляющего Рост Капитала о привлечении Шишханова к субсидиарной ответственности по долгам Рост Капитала, что может привести к двойному взысканию с Шишханова. Рост Капитал подтвердил, что такое заявление может быть заявлено (оно уже было подано, но затем управляющий его забрал). Суд отказал в выделении эпизода в отдельное производство.

Юрист Шишханова выступил также в защиту Лукина на заседании, подтвердив, что Шишханов являлся контролирующим Рост Банк лицом. Но Лукин был лишь членом совета директоров банка, а это не делает его автоматически контролирующим лицом, подчеркнул Савельев.

Когда все выступили по эпизоду, судья Большебратская завершила заседание. Следующее состоится 27 мая.

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