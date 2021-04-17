Банк «Возрождение» требует в суде 1,3 млрд рублей от структуры Urban Group

Банк «Возрождение», входящий в группу ВТБ, просит Арбитражный суд Москвы взыскать около 1,3 млрд рублей с ООО «Урбан Капитал», структуры разорившейся девелоперской Urban Group, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 13 апреля, предварительные слушания назначены на 11 мая. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не указаны.

«Возрождение» уже судилось со структурами Urban. Арбитражный суд Москвы в июле 2020 года взыскал более 736 млн рублей долга по кредитному договору от 26 октября 2017 года солидарно с «Урбан Капитал» и еще четырех компаний группы — «Актион М», «Правовой центр собственников недвижимости», «Евразия проект» и кипрской Verkino Investments Limited, основного владельца ООО «Экоквартал», застройщика жилого комплекса «Митино О2».

Суд также обратил взыскание на принадлежащую Verkino Investments долю (99,99%) в уставном капитале «Экоквартала», обязав продать ее на открытых публичных торгах с начальной продажной стоимостью около 745 млн рублей. Решение вступило в силу после проверки апелляционной инстанцией.

Также суд назначил на 25 сентября рассмотрение заявления АО «ДОМ.РФ» о признании банкротом Долгина.

Источник