В мережі з’явились кадри, на яких показали котедж Могилевської та її коханого

Не так давно українська співачка Наталія Могилевська змінила місце проживання. Жінка переїхала у розкішний котедж, який знаходиться на березі Дніпра. Нещодавно в мережі з’явилась нова інформація щодо особистого життя артистки. У програмі “Викриття” журналістам вдалося застати співачку вдома.

Наталія Могилевська майже кожного дня відпочиває на терасі. Вона насолоджується свіжим повітрям та займається своїми справами. На території котеджу розташоване відеоспостереження. Також присадибну ділянку котеджу прикрашають східні ліхтарики й полотно із зображенням Індійського слона.

За словами артистки, Могилевська планує провести в орендованому будинку ціле літо. Жінка вирішила змінити своє життя й присвятити час собі. Проте, на думку багатьох фанів, саме закоханість артистки вплинула на її переїзд. А ще журналісти показали, як Наталія Могилевська проводить час з коханим.

Зірка українського шоу-бізнесу часто гуляє на пляжі. Не так давно її помітили з таємничим незнайомцем на березі Дніпра. А ще Могилевська постійно займається йогою та духовними практиками.

: wona.com.ua