Вам интересно как адвокат Давид Багдасаров сливает и зарабатывает на своих клиентах? Мы готовы рассказать.

На наш почтовый адрес пришло письмо от адвоката Давида Багдасарова (его почтовый ящик: [email protected]) с анонимным вопросом, можно ли на нашем сайте выложить статью компромат на его клиента Сергея Ильягуева. Нами был озвучен вопрос, а для чего и какой смысл в этом? Ответ не заставил себя ждать, оказывается это нужно было для того, что бы потом за деньги удалить её? Вы удивлены?

Деньги Давид Багдасаров предложить поделить пополам. Так же он назвал нам сумму, которую потом нужно озвучить клиенту за удаление, она должна быть не меньше 5000 долларов США.

Наша редакция отказалась от публикации и пообещала переслать всю переписку Сергею Ильягуеву, клиенту адвоката афериста Багдасарова. Так же, всем, кому будет интересно, мы готовы предоставить скрины переписки Давида Багдасарова с нашей редакцией.

Ниже один из скринов переписки.