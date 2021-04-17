Киевский метрополитен закупил 22 тыс. узбекских метелок у фигуранта уголовного дела

Киевские коммунальщики провели крупную закупку у подозрительной компании-фигуранта уголовных дел. Она была организована по классической схеме с техническим кандидатом и прокручена не первый раз.

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» в начале апреля 2021 года опубликовал договор на поставку веников и метел, произведенных в Узбекистане, на общую сумму 694,32 тыс. грн. Сумма немаленькая, но и партия товара крупная — общим количеством 22 тыс. штук:

Всего в столице 52 станции метро, то есть получится по 423 венико/метелочного инвентаря на каждую. А с учетом того, что метро работает без выходных и его метут каждый день, работники смогут ежедневно выбрасывать по одной хозпринадлежности, и еще останется. Главное — чтобы продолжали их регулярно использовать, иначе не объяснить такую масштабную партию поставки.

Организовывать ее начали еще 19 ноября 2020 года, а аукцион провели 3 декабря, соответствующая информация размещена на ProZorro.

Сумма закупки была заявлена на уровне 866 тыс. грн.

В тендере участвовало четыре компании со следующими предложениями:

Все они предлагали киевскому метрополитену то, что он запросил — метлы березовые,. Они поставлялись нашим подрядчиком, а произведены — в Узбекистане местной текстильной компанией Tayr Tekstil. Срок поставки — до 31 марта 2021 года.

По итогам конкурса, победителем признали ООО «Спецторг трейд», которое сделало самое выгодное предложение. Однако в последний момент оно выкинуло фокус: написало метрополитену письмо о невозможности заключить договор из-за якобы резко подскочившей цены на продукцию. Подстроили все вплотную под даты аукциона, понимая, что победят в нем. Ситуация очень напоминала сговор.

Руководство киевской подземки сменило победителя на ООО «Спец-Контакт», которому нужно было заплатить на 100 тыс. больше. Из-за чего сразу возникли подозрения о связи между этими «конкурентами», и она нашлась.

Обе компании (ООО «Спецторг трейд» и ООО «Спец-Контакт») выходцы из одного города Донецкой области — Славянска:

История их совместной работы в закупках началась в 2018 году. Именно тогда эти две компании стали активными участниками на одних и тех же аукционах, очень похожих на закупку КП «Киевский метрополитен»

Например, на аукционе, который проводил филиал «Центр строительства и ремонта инженерных сетей» АО «Укрзализныця» сложилась ровно такая же ситуация — с невозможностью поставить товар из-за возросшей цены. В результате стоимость закупки выросла более чем на 60 тыс грн. Первым победителем стало ООО «Спецторг трейд», а после уступило свою место ООО «Спец-Контакт».

Ровно такая же схема прошла и на тендере по закупке спецодежды другим филиалом УЗ — «Главным информационно-вычислительным центром» АО «Укрзализниця». А также на многих других, где ООО «Спец-Контакт» побеждал, а ООО «Спецторг трейд» играл роль технического кандидата.

Более того, два предприятия были фигурантами одного уголовного дела, которое касалось вымогательства взяток заместителем начальника отдела налогов и сборов с юридических лиц Славянского-Лиманского налогового управления. В материалах дела ГУ ГНС в Донецкой области говорится, что их включили в перечень рисковых налогоплательщиков. А после должностное лицо налогового управления требовало свой процент от месячного оборота в обмен на исключение их из этого перечня. Следствие продолжается.

Еще в отношении ООО «Спец-Контакт» заведено уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В нем говорится, что компания оформляла несуществующие финансово-хозяйственные операции по приобретению спецодежды.

Вся эта информация имеется в открытых источниках, потому сложно поверить, что тендерный комитет КП «Киевский метрополитен» не смог ее поднять и проанализировать. Совершенно очевидно, что подозрительные компании, неоднократно прокручивавшие стандартную схему на закупках, нельзя было допускать к аукциону. Их должны были отсеять на этапе проверки документов. Однако это не было сделано. Потому возникают подозрения о сговоре подрядчиков с работниками столичного метро. Данная закупка нуждается в проверке Антимонопольного комитета, аудиторов и правоохранительных органов.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua