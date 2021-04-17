Государственное обвинение попросило суд отправить подполковника ФСБ Черкалина в колонию на 11 лет

Кроме того, прокурор запросил для экс-силовика штраф в размере 34 миллиона рублей

Представитель государственного обвинения потребовал отправить бывшего главу «банковского» отдела Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина в тюрьму на 11 лет по обвинению в коррупции. Об этом сообщает «Медуза».

Кроме того, прокурор запросил для Черкалина штраф в размере 34 миллиона рублей, а также попросил суд запретить ему занимать определенные должности в правоохранительных органах и лишить воинского звания подполковника.

Представитель надзорного ведомства считает необходимым удовлетворить иски потерпевших на сумму более 600 миллионов рублей, а иски об упущенной выгоде на 20 миллиардов рублей отправить на рассмотрение гражданского суда.

Сергей Гляделкин и Игорь Ткач, признанные по делу потерпевшими, выразили пожелание, чтобы суд проявил к Черкалину снисхождение, поскольку он раскаялся в совершении преступления и сотрудничал со следствием.

Отметим, что суд рассматривает дело Черкалина рассматривают в особом порядке в связи с тем, что он полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием.

Напомним, бывший начальник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин обвиняется в мошенничестве на 500 миллионов рублей. Также следствие считает, что он получил взятки на совокупную сумму в 850 тысяч долларов.

Согласно материалам дела, деньги Черкалину платили крупные банкиры. За вознаграждение он «крышевал» их и помогал решать проблемы с законом. Помимо Черкалина, обвинения были также предъявлены его бывшему начальнику Дмитрию Фролову и еще одному чекисту Андрею Васильеву. При обысках у них изъяли рекордные 12 миллиардов рублей.