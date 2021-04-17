Audi представила одразу два нових компактних кросовера (відео)

Компанія Audi поповнила електричну лінійку e-tron відразу двома моделями. Публіці представили кросовер Audi Q4 e-tron і його купеподібну версію з приставкою Sportback.

Перший і більший кросовер Audi e-tron побудований на архітектурі MLB Evo, орієнтовану на ДВЗ. На відміну від нього компактний Q4 e-tron базується на новій електричній платформі MEB концерну Volkswagen Group, яка призначена виключно для електрокарів. По суті новий Audi Q4 e-tron – більш «багатий» брат представлених раніше кросоверів Volkswagen ID.4 і Skoda Enyaq iV.

Габаритні розміри Audi Q4 e-tron: довжина – 4 588 мм, ширина – 1 865 мм, висота – 1 632 мм, колісна база – 2 760 мм. Багажник вміщує в залежності від положення сидінь 520 – 1 490 літрів. Покупці зможуть вибирати з трьох модифікацій. Базова версія Audi Q4 35 e-tron отримає 170-сильний електромотор на задню вісь в комплекті з тяговою батареєю ємністю 52 кВт-год. Дальність ходу складає 340 кілометрів, максимальна швидкість – 160 км/год, а з місця до «сотні» кросовер розганяється за 9 секунд.

Наступна по старшинству версія Audi Q4 40 e-tron відрізняється більш потужним мотором (204 к.с.) і більш ємною батареєю (77 кВт-год). Відповідно зріс запас ходу (до 520 км), а на спринт електрокар витрачає 8,5 секунди. Топова модифікація Audi Q4 50 e-tron quattro отримає два електромотори сумарною віддачею 299 сил, повний привід і розгін до «сотні» за 6,2 секунди. Максимальна швидкість збільшена до 180 км/год, а далекобійність скоротилася до 490 км.

Стандартний Q4 e-tron з’явиться у європейських дилерів Audi в червні 2021 року купеподібний Q4 e-tron Sportback – ближче до осені. Ціни вже відомі. Базовий Audi Q4 35 e-tron варто від 41 900 євро, Q4 40 e-tron – від 47 500 євро, а Q4 50 e-tron – від 52 900 євро. Всі версії з приставкою Sportback обійдуться на пару тисяч євро дорожче.

: mmr.net.ua