МВД потребовало у стран СНГ забрать «незаконных» мигрантов из России

В противном случае им грозит наказание и депортация, а границы в будущем могут закрыть

Первый заместитель главы Министерства внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что страны СНГ должны до середины июня текущего года забрать своих граждан с территории России, которые, по его словам, незаконно пребывают в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заявление Горового прозвучало в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. По его словам, численность граждан стран СНГ, которые в настоящее время находятся в территории России, превышает установленные законом лимиты.

В этой связи Горовой попросил страны-участницы ассамблеи поспособствовать возвращению их граждан на родину. Если это сделано не будет, представитель полиции пригрозил подвергнуть их наказанию вплоть до выдворения из страны и закрытия границ.

Заместитель главы Министерства внутренних дел предложил решить проблему, взаимодействуя со средствами массовой информации и блогерами. Он также отметил, что граждан стран СНГ не станут наказывать «за нарушение миграционных режимов».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в последний год мигрантов в России стало «совсем мало», в результате чего возникают сложности с реализацией «амбициозных проектов». По его словам, речь идет о различных проектах в сфере строительства и сельского хозяйства.

Также в начале текущего месяца заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов сообщил о том, что, согласно результатам опросов, за прошедший год россияне стали хуже относиться к мигрантам. По его данным, об отрицательном отношении к приезжим заявлял почти каждый четвертый респондент. По сравнению с 2019 годом, число граждан, которые негативно относятся к мигрантам, выросло на 7,5%.