Участница «Холостяка» Анна Богдан рассказала, почему рассталась с экс-главой Офиса президента

Бывшая супруга экс-главы ОП Андрея Богдана Анна (в сети использует фамилию Сторожук), участвующая в шоу «Холостяк», рассказала, что расстаться с мужем ей пришлось из-за его сильной ревности.

Как сообщает «Обозреватель», об этом Анна рассказала в эфире ток-шоу «Как выйти замуж?» на телеканале СТБ.

Она призналась, что решение о расставании далось ей тяжело, и что она любила мужа, добавив: «У меня небольшая чаша терпения. Терпеть я не умею». Анна Сторожук уточнила, что с Андреем Богданом они развелись в 2019 году.

В своем Instagram, говоря об участии в ток-шоу, она написала, что «были расставлены все точки над «і».

«Теперь можно развеять мифы о кратковременном браке, о том, что была просто любовницей, а не женой, что разбила семью, что просто встречались, а она себе приписала замужество, что никогда не была его женой», — пишет Анна Сторожук и добавляет: «Надеюсь, что теперь у общественности будет меньше ко мне вопросов, претензий и презрения».