Илон Маск посетил завод в Техасе на Cybertruck и показал салон пикапа

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приехал на стройплощадку своего завода за рулем электрического пикапа Cybertruck. Соответствующие фото появились в Сети, а затем эту информацию подтвердил сам Маск.

Прототип футуристического пикапа был представлен в 2019 году, после чего ни разу не появлялся на широкой публике. СМИ однажды поймали Маска и его возлюбленную за рулем Cybertruck во время поездки в ресторан в Малибу. Также этот автомобиль засветился в клипе Трэвиса Скотта.

В этот раз Маск решил показать пикап на строительной площадке завода Tesla в штате Техас — Giga Texas. На фото видно, что колеса автомобиля были в грязи.

Позже глава Tesla подтвердил, что объехал весь комплекс завода за рулем пикапа.

Также в Сети появилось видео Cybertruck в движении и фото его салона. Как оказалось, внутри пикапа есть футуристичный руль и 17-дюймовый дисплей, как у модели Tesla Model 3.