Налоги на выигрыш от азартных игр в Украине: что следует знать

Всем известно, что в игорных залах идут не только за адреналином и азартом, но и за крупными выигрышами. Но, что же делать, когда вы стали счастливым обладателем джекпота? Существует ли налог на выигрыш в Украине? Ниже разберемся во всех аспектах.

Налоги в азартном рынке

Для начала следует напомнить, что любой выигрыш в онлайн в юриспруденции классифицируется как один из видов дохода, отмечает портал об игорке https://prokazino.com.ua/. Независимо от способа его получения, с владельца взимаются налоги.

Платить налоговый сбор нужно с выигрышей, которые получены в следующих местах:

наземные и онлайн игорных заведениях (игровые автоматы и т. д);

лотереи и розыгрыши;

покер, букмекерские конторы и др.

Порядок удержания налогов указан в Налоговом кодексе Украины. По всей территории нашей страны действует единая ставка налогообложения – 18% от суммы призовых, плюс 1.5% переводится в пользу армии. Процентная ставка едина для онлайн и оффлайн игровых клубов независимо от формы собственности.

Стоит упомянуть важную особенность-игорный бизнес в Украине не легализован. Право на работу есть только у монополизированных государственных лотерей. Если гражданин решит указать прибыль, полученную в результате запрещенной игры в онлайне, это может привести к негативным последствиям для игрока и владельца клуба.



Обязательства, касающиеся ценного приза или выигрыша, возложенные на плечи администрации игорного клуба (даже если приз был получен, когда использовались бездепозитные бонусы за регистрацию). Таким образом, 19.5% от выигрыша оплачивает основатель онлайн площадки, а гемблер получает сумму с учетом всех отчислений.

Налог на выигрыш в спорте

В букмекерских заведениях клиент делает ставку заблаговременно, то есть за несколько дней до предстоящей победы. В таком случае сумма самой ставки не вычитается из сбора. Например, при выигрыше в 5000 грн, БК платит победителю лишь 4025 грн.