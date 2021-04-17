Продюсер Полякової пояснив, чому Jerry Heil переїжджає до США

Українська співачка Jerry Heil прийняла рішення поїхати з України до Сполучених Штатів. За словами Михайла Ясинського, продюсера Полякової, зірка там навчатиметься, а згодом, можливо, й залишиться жити.

Михайло Ясинський, генеральний продюсер Олі Полякової та компанії Secret Service Entertainment Agency став героєм нового випуску “Слава +”. В інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну він розповів, чому Jerry Heil відмовилася від продюсерських контрактів і навіщо летить в США.

Jerry Heil відмовилася від продюсерів

Михайло Ясинський пояснив, що до Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) успіх прийшов дуже неочікувано та швидко. Тому їй потрібно самостійно пережити цей етап.

Ще у 2019 році Jerry Heil їздила до рідного Василькова маршруткою, а сьогодні у неї – рекламні контракти з великими брендами й величезна фан-база. Вона повинна пережити той успіх, який до неї прийшов, а він прийшов несподівано і дуже швидко,

– вважає продюсер Олі Полякової.

“Одного разу я посадив її в кабінеті разом з Аланом Бадоєвим і сказав: якщо хочеш, ми будемо тобою займатися, весь ресурс агентства Secret Service Entertainment Agency у твоєму розпорядженні. Вона запитала про те, як буде влаштовано це співробітництво, але в підсумку відмовилася: “Я хочу сама”. І це мегакруто”, – переконаний Ясинський.

: showbiz.24tv.ua