Сучасні технології показали, якою була б принцеса Діана у 60 років

Як добре, що ми живемо в епоху шаленого розвитку та можемо не лише уявляти, а й відтворювати.

Мільйони людей в усьому світі хотіли б повернути час назад та попередити принцесу Діану – може статися непоправне. Втім, пристрою, який здатний керувати роками, не вигадали. Отож шанувальники Діани згадують її та намагаються уявити, якою б вона була зараз.

Так, фотохудожник показав, якою була б принцеса Діана сьогодні. До того ж у серпні цього року леді Ді мала б святкувати 60-річчя. Завдяки шточному інтелекту та фотошопу йому вдалося відтворити її зовнішність у “майбутньому”, і ось, якою вона могла бути.

: lux.fm