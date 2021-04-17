На Київщині чоловік виготовляв та продавав фальсифіковані ліки

Складові чоловік отримував з-за кордону. Реалізовував виготовлені медичні засоби через Інтернет. Правоохоронці затримали злочинця. Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає “Соцпортал”.

“Іноземець спільно з трьома громадянами України організував на території столичного регіону виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, у тому числі із вмістом сильнодіючих речовин для їх подальшого збуту на території нашої країни, країн ЄС та Великобританії. Компоненти для виготовлення та продажу фальсифікованих медзасобів він замовляв в країнах Західної Європи та Східної Азії. “Товар” отримував через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Свою продукцію фігуранти реалізовували через мережу спеціалізованих інтернет-ресурсів і доправляли товар замовникам через кур’єрів”, – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків, правоохоронці виявили та вилучили банківські картки, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, майже 500 кілограм сировини для виготовлення лікарського фальсифікату, а також підроблені голограми та пристрої для фасування і пломбування медпрепаратів. Вилучені предмети та речовини направлені на експертизу.

За попередніми оцінками вартість виявленої продукції на “чорному ринку” становить близько одного мільйона гривень.

: stopcor.org