Лікар розповів, чому при смаженні м’яса збільшується ризик виникнення раку

Лікар-онколог Михайло Мяснянкін розповів, чому при смаженні м’яса збільшується ризик виникнення раку.

Так, за словами фахівця, смаження м’яса на соняшниковій олії провокує утворення канцерогенних речовин. Водночас вживання їжі, в якій є канцерогени, загрожує утворенням пухлин в органах травної системи. Для того, щоб уникнути цього ефекту, Мяснянкін порадив обмежити вживання спиртних напоїв у великих кількостях.

“В організмі не повинно бути продуктів, що містять дуже багато жиру, калорій, цукру. Вони можуть викликати супутні патології, через що організм не зможе нормально боротися з онкологічними захворюваннями. Обов’язково потрібно використовувати в їжу продукти, які будуть містити антиканцерогенні речовини. Багато зелені, фруктів, овочів, салатів “, – попередив онколог.

: sundries.com.ua