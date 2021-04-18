В Киеве мужчина продал свой Jaguar и заявил об его угоне, чтобы получить денег еще и от страховой

Как говорится, на каждого хитрого гражданина всегда найдется свободная камера в ИВС. Как бы тщательно вы ни продумали свой план и как бы хорошо ни врали, будьте уверены — рано или поздно сотрудники полиции постучат в вашу дверь.

Так, ещё в феврале этого года в полицию Киева позвонил 31-летний мужчина и заявил об угоне его Jaguar, — сообщает Информатор, ссылаясь на данные полиции Киевской области. Получив всю необходимую информацию, сотрудники уголовного розыска начали отработку территории.

Спустя время оперативники выяснили, что за несколько дней до звонка в полицию мужчина продал свой автомобиль на так называемую «разборку». За него ему дали 4 тысячи долларов. Перед продажей он успел сделать дубликат ключей и на несколько дней выехал из города. За это время его Jaguar перегнали в другую область.

Страховка в случае угона автомобиля составлять 20 тысяч долларов. Именно поэтому мужчина решил «срубить бабла» ещё и со страховой. Его план быстро раскрыли. По данному факту открыли два уголовных дела: за мошенничество (ч. 2 ст. 190) и за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления (с. 1 ст. 383). Ему грозит до 3 лет тюрьмы.