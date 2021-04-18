Госдума попросит ФАС разобраться с резким ростом цен на отдых в Крыму и Сочи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на резкое подорожание отдыха на российских курортах после закрытия авиасообщения между Россией и Турцией. По данным представителей туристической отрасли, стоимость проживания в отелях Краснодарского края и Крыма на майские праздники выросла примерно на 80–120%.

«Это недопустимо. Мы уже сталкивались с этим, когда в первую волну заболеваемости [коронавирусом] производители лекарств и медицинских изделий подняли стоимость жизненно необходимых товаров. Нам пришлось принять ряд законов и решений для защиты прав граждан», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, депутаты на ближайшем заседании Совета Госдумы обсудят подорожание отдыха на российских курортах и «предложат профильным комитетам направить соответствующие материалы в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер и выработки предложений о недопустимости роста цен на отдых».

Согласно исследованию «Тинькофф Путешествий», пакетные туры в Сочи на начало мая подорожали на 112%. В Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи говорят, что в среднем стоимость проживания выросла на 50%, одни отели подняли цены на 20–30%, другие — на 100%. Такие же данные приводят в Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг». В целом, по словам опрошенных Znak.com представителей туриндустрии, отдых в Краснодарском крае и Крыму подорожал на 80–120%.

Цены на проживание в Сочи (две ночи — с 1 по 3 мая) сейчас доходят до 172 тыс. рублей, свидетельствуют данные интернет-сервиса Booking.com. Впрочем, на этот же период можно арендовать комнату в гостевом доме примерно за 2–3 тыс. рублей. В Ялте и Евпатории можно провести эти праздничные дни, заплатив за проживание в отелях, гостиницах и частных домах от 3 до 95 тыс. рублей (согласно информации агрегатора «Островок»). «Это, конечно, настоящее безумие. Отдых очень резко подорожал», — признаются эксперты.

Рост цен связан не только с повышенным спросом и ограниченным количеством доступных зарубежных туристических направлений. В качестве других причин называется динамика курса валют и возросшие издержки отельеров из-за пандемии. При этом туры в основном подорожали за счет отелей высокого уровня (четыре и пять звезд), на которых переориентировались туристы, привыкшие отдыхать за границей. Отельеры прогнозируют, что в летний период отдых может подорожать еще на 15–20%.

Россия закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Официально — из-за роста числа заболевших коронавирусом. Аналогичное ограничение принято в отношении Танзании. Туроператорам рекомендовали остановить продажу туров в эти страны. При этом решение по Турции было принято Кремлем после того, как президент страны Реджеп Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о принципиальном решении «не признавать аннексию Крыма».

По данным Ассоциации туроператоров России, с 15 апреля по 1 июня туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян, общая стоимость составила порядка 32 млрд рублей.