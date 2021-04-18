В Чехии полиция ищет Петрова и Боширова, известных по «делу Скрипалей»

Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей.

В Чехии их считают причастными еще и ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел в октябре 2014 года, сообщили в полиции.

Тогда на складе взорвались 10 000 килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности, погибли 2 человека. Настоящая причина взрыва осталась неизвестной, хотя официально сообщалось о халатности рабочих.

17 апреля 2021 года премьер Чехии Анджей Бабиш на экстренно созданной пресс-конференции заявил, что у властей якобы есть данные, указывающие на причастность российских спецслужб ко взрыву.

Чехия также официально уведомила РФ о высылке 18 российских дипломатов из республики, а посла России в Праге вызвали в МИД страны.