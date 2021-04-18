У Києві працює безкоштовне таксі для онкопацієнтів

У період повного локдауну онкопацієнти у Києві можуть замовити безкоштовне таксі, щоб доїхати до державного медичного закладу і назад.

Це спільна ініціатива фундації #ВАРТОЖИТИ та компанії Uklon.Її мета — в умовах пандемії коронавірусу забезпечити онкопацієнтів можливістю дістатись на процедури і назад.

Послуга таксі є тимчасовою і діє до вичерпання ліміту безкоштовних поїздок, наданих онлайн-сервісом Uklon

Замовити авто можна за номером

— 5522 для абонентів lifecell та Vodafone. Вартість дзвінків є безкоштовною

+38 (093) 170 72 19 для абонентів Kyivstar. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.

Графік роботи лінії таксі

7:00-17:00 з понеділка по п’ятницю

Вихідні: субота, неділя

На лінії працюють волонтери зі всієї України і не тільки

Основні положення

Послугою безкоштовного таксі може скористатись виключно онкопацієнт, проте замовити таксі для онкопацієнта може або сам пацієнт, або його близька людина (родич, друг або опікун).

Замовити послугу безкоштовного таксі можна виключно до державного онкоцентру за місцем проживання онкопацієнта, а також з державного онкоцентру назад.

Послуга безкоштовного таксі недоступна до приватних лікарень чи інших клінік, а також у інших містах України, окрім Києва, Львова, Запоріжжя та Полтави. Послуга безкоштовного таксі недоступна для власних потреб онкопацієнта.

Послугою безкоштовного таксі не можуть користуватися лікарі та інший медичний персонал, які є працівниками державного онкоцентру.

Фундація #ВАРТОЖИТИ не несе відповідальність за життя та здоров’я онкопацієнтів і не надає послуг, які виходять за рамки компетентності операторів лінії таксі.

У випадку, якщо фізичний стан пасажира під час поїздки на таксі погіршується через його діагноз, Фундація #ВАРТОЖИТИ та компанія-перевізник не несуть відповідальності за пасажира, проте зроблять все можливе, щоб допомогти.

У випадку замовлення послуги безкоштовного таксі до будь-якої іншої точки призначення, крім державних онкологічних центрів, у наданні послуги буде відмовлено.

Вартість однієї поїздки не може перевищувати 300 грн.

Послугу безкоштовного таксі можна замовити до одного із державних онкоцентрів, у Києві. Це Національний інститут раку, Київський міський клінічний онкологічний центр, Київський обласний онкологічний диспансер, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», Всеукраїнський центр радіохірургії «Феофанія», Національний науковий центр радіаційної медицини, Інститут ядерної медицини та променевої діагностики КМКЛ 18, проктологія, Центр інноваційних технологій НАН України.

Небайдужих просять підтримати колцентр одноразовим внеском або щомісячною

допомогою, а також долучатися до команди волонтерів.

: vechirniy.kyiv.ua