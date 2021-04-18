Директор «Интерпайп» Пинчука близка к сенатору РФ, который поддержал ввод войск в Украине

Анна Хоменко с 2011 года является одним из ключевых руководителей компании «Русагро» Мошковича и прямо влияет на деятельность компаний Пинчука.

Член совета директоров корпорации «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука Анна Хоменко последние 10 лет является ключевым исполнителем корпорации «Русагро» российского олигарха Вадима Мошковича, который будучи членом Совета Федерации РФ в 2014 году поддержал вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук со ссылкой на регистрационные данные российской компании на сайте «Лига».

«На днях изучая финансовые отчеты украинских промышленных мейджоров, я наткнулся на интересный факт. Оказалось, что топ-менеджер украинской компании олигарха Виктора Пинчука «Интерпайп», которая осваивает самые большие суммы бюджетных денег в стратегических отраслях транспорта и энергетики, является приближенным к российскому олигарху Вадима Мошковича , который в 2014 году голосовал за ввод войск в Украине «, – написал Кушнирук в своем блоге.

По информации из открытых источников, член совета директоров «Интерпайп» Анна Хоменко с 2011 года является одним из ключевых руководителей компании «Русагро» Мошковича.

Кроме того, Хоменко обладает кипрской компанией Fiduciana Trust (Cyprus) Limited, которая является основным регистратором оффшорных компаний группы EastOne Виктора Пинчука.

Более того, юрист Fiduciana Trust (Cyprus) Limited – киприотка Veronika Tsortanasidou – в феврале 2021 возглавила основную холдинговую компанию Eastone Group Limited в Лондоне, отметил Кушнирук. «Эти факты свидетельствуют о глубокой интеграции Хоменко, лица максимально приближенной к врагам Украины, в интересы Пинчука и прямо влияет на деятельность компаний», – подчеркнул Кушнирук.

По его мнению, близость Пинчука к российскому олигарху-сенатора объясняет пророссийскую позицию олигарха и комплиментарную политику его компаний. «Для защиты своих позиций на российском рынке, а также защиты российской энергетической экспансии, олигарху приходится иметь дело с грязными российскими сенаторами. Учитывая действия агрессора в последние недели, прагматично воспринимать действия влиятельного для действующей власти олигарха уже не получается», – подчеркнул Кушнирук .